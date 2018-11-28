%60 Şarja 49 Dakikada Çıkabilen Asus VivoBook 14 Duyuruldu

ASUS, VivoBook serisinin en yeni üyesi olan dizüstü bilgisayarı VivoBook 14 X420'yi duyurdu.

Asus, orta segmentte peformansla uygun fiyatı bir araya getirmeyi hedefleyen VivoBook'un en yeni üyesini duyurdu. Şu an için sadece Tayvan pazarı için duyurulan bilgisayarın yeni dönemde diğer pazarlara da açılması bekleniyor.

VivoBook 14'ün ilk göze çarpan özellikleri, 5.77mm kalınlığındaki 'çerçevesiz' NanoEdge ekranı ve %87 gövde/ekran oranı oluyor. VivoBook serisinin şu ana dek tasarlanmış en kompakt ve hafif modeli olan VivoBook 14, 322.3 x 210 x 17.7 mm boyutlarını 1.4 kilogram ağırlıkla birleştiriyor.

ErgoLift menteşe sistemiyle gelen bilgisayarın eğim açısı oldukça ergonomik bir kullanım sunuyor. 14 inç FullHD ekranı 8. jenerasyon Intel Core i7 işlemciyle birleştirecek olan bilgisayarda 512 GB'lık SSD bulunuyor. Windows Hello fonksiyonunu da destekleyecek olan VivoBook 14'te parmak izi sensörü de bulunuyor.

VivoBook'un son göze çarpan özelliği %60 şarja sadece 49 dakika gibi bir sürede çıkabilmesi. Bilgisayarın fiyatı ve önümüzdeki süreçte hangi pazarlarda satışa çıkacağı yakında açıklanacak.