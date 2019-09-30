Atari VCS, Retro Oyun Abonelik Hizmetine Sahip Olacak

Atari’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu VCS, retro oyun kütüphanesiyle gelecek. Özel bir abonelik sistemine sahip olacak olan yeni konsolun 2020’nin mart ayında çıkması bekleniyor.

Atari, yeni konsolu VCS’yi ilk kez ortaya çıkardığında şirket, hem modern hem de retro oyunlar için bir platform oluşturacağını söylemişti. Dev şirketin retro oyunlar hakkında söylediklerini yapacağı ortaya çıktı. Atari, bugün Antstream Arcade ile ortaklığa girdiğini ve VCS’ye “binlerce retro oyun” sağlayacağını duyurdu. Antstream, bunu konsolunda retro oyun abonelik hizmeti sunarak gerçekleştirecek.

Atari’de bir abonelik sistemi hâlihazırda mevcut ancak Atari, Antstream'in özellikle VCS için özel bir “Atari Sürümü” kütüphanesi yapacağını duyurdu. Şirket, Antstream'in sunduğu retro oyunlara ek olarak VCS aboneleri için 50 adet klasik Atari oyununu da kütüphaneye ekleyecek. Antstream aracılığıyla sunulan tüm oyunlar, klasik joystickleri veya modern kumandaları kullanıyor olsanız da VCS kumanda seçenekleriyle uyumlu olacak.

Oyun kütüphanesine sürekli yeni oyunlar eklenecek:

Atari VCS’deki Antstream aboneliğinin fiyatlandırması ise yıllık 95,98 dolar olarak belirlenmiş. Bu yıllık fiyata göre aboneliğin aylık fiyatının 7,99 dolar ile 9,99 dolar arasında olması bekleniyor. VCS kullanıcıları, abonelik sistemini 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek. Atari, zaman geçtikçe servise daha fazla klasik oyun eklemek için Antstream ile sürekli irtibat hâlinde olacağını söylüyor.

Şu anda Atari VCS’nin çıkış tarihi olarak 2020’nin mart ayı hedefleniyor. Konsolun piyasaya sürüldükten sonra nasıl bir performans gösterdiğini görmek ilginç olacak. Özellikle hem Microsoft hem de Sony'nin yeni nesil konsollarını 2020 yılında piyasaya sürmesi oldukça olasıyken bu hamle ortalığı karıştırabilir.