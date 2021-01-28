Atmosferden Etkilenmeyen Lazer Sinyali Gönderildi

Avustralyalı bilim insanları, geliştirmiş oldukları faz stabilizasyonu teknolojisi sayesinde uzaydan dünyaya kesintisiz bir lazer sinyali göndermeyi başardı. Atmosfer parazitlerinden etkilenmeyen bu lazer sinyali, uydulardan daha hızlı ve istikrarlı veriler alınmasına olanak sağlayacak.

Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi (ICRAR) ve Batı Avustralya Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, dünyada ilk defa lazer sinyalini atmosferde kesintisiz bir şekilde aktararak rekor kırdı.

Araştırmacılar, yeni rekor için Avustralya ve Güney Afrika'da milyar dolarlık maliyetlerle inşa edilecek Square Kilometre Array (SKA) teleskobu için geliştirilen faz stabilizasyonu teknolojisini kullandı.

Yeni rekor, uydulardan kesintisiz bir şekilde eş zamanlı olarak veri alınmasını sağlayacak

Lazer sinyalinini atmosferde kesintisiz bir şekilde aktarılması, yapay uydulardan eş zamanlı olarak veri aktarımı sağlanmasına ve bu uyduların yeraltı su seviyesini ve maden yataklarını istikrarlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlayacak.

Daha önce aktarılan lazer sinyallerinde, atmosfer parazitleri devreye girdiği için eş zamanlı veri aktarımı yapılamıyor ve sinyal kalitesinde düşüş yaşanıyordu. Faz stabilizasyonu teknolojisi sayesinde lazer sinyali sanki ortada bir atmosfer yokmuş gibi davranıyor ve atmosfer türbülansını 3 boyutlu düzenleyerek eş zamanlı veri aktarımı sağlıyor. Bahsi geçen düzenleme, hava koşullarının yarattığı etkileri üç boyutlu bir şekilde telafi edilmesini sağlıyor.

Kesintisiz lazer sinyali, yüzlerce kilometreden oluşan hava değişimlerini rağmen istikrarlı bir şekilde havada tutunmaya devam ediyor uyduların topladığı verileri dünyaya daha hızlı ve daha doğru bir şekilde aktarmasına sağlayacak. Son derece hassas bir ölçüm aracı olacak bu sinyal, daha önce aktıralan sinyallere göre daha düşük maliyete sahip olacak.

Araştırmada önemli bir yere sahip olan Dr. Sascha Schediwy, faz stabilizasyonu teknolojisinin kırdığı rekor ile ilgili şu sözleri dile getirdi; "Uzayda bir uyduya ve Dünya’da bu optik sürücüye sahipseniz, fiziğin temellerini keşfetmeye başlayabilirsiniz. Teknolojimiz, Einstein’in genel görelilik teorisini test etmeye ve temel fiziksel sabitlerin zamanla değişip değişmediğini gözlemlemeye yardımcı olacak."