Mundfish'in ülkemizde de çok sevilen oyunu Atomic Heart'ın devam oyunu Atomic Heart 2 ve yeni MMORPG oyunu The CUBE'un Türkçe geleceği açıklandı.

Sevilen oyun Atomic Heart'ın devam oyunu Atomic Heart 2 ve yine aynı ekibin geliştirdiği MMORPG The CUBE'un çıkışıyla birlikte resmî Türkçe dil desteği ile geleceği açıklandı.

Mundfish ekibinin geliştiriciliğini üstlendiği ve çıktığı dönem Game Pass sayesinde ülkemizde de fazlasıyla oynanan ve sevilen Atomic Heart'in devam oyunu Atomic Heart 2 geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Summer Game Fest'te resmî olarak tanıtılmıştı.

Şirketin iki yeni oyunu da Türkçe geliyor

Firmanın önceki oyunu Atomic Heart'ta Türkçe dil desteği bulunmamasına rağmen devam oyunu Atomic Heart 2 ve The CUBE, resmî Türkçe dil desteği ile gelecek. Şimdilik her iki oyunun da ne zaman çıkacağı ve fiyatlarının ne kadar olacağı belirsiz durumda.

Bilmeyenler için Atomic Heart 2, Atomic Heart'ın devam oyunu ve bizleri yeni karakterler ve tehlikelerle dolu retrofütüristik evrene geri götürüyor. The CUBE ise her tarafı dönen devasa bir yüzen küp içinde oyuncuların sağ kalmaya çalıştığı bir MMORPG.

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