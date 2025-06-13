Sony'nin yayınladığı yeni bir rapora göre PlayStation Store'da bulunan 8 oyuna, mağazada bulunan tüm oyunlardan daha fazla para harcanıyor.

Sony, geçtiğimiz yıl bazı canlı servis oyunlarını iptal etti, hatta bunlardan en dikkat çekeni ise Concord olmuştu. Peki şirket bu oyunlarda neden hâlâ bu kadar ısrarcı?

Sony’nin yaptığı son sunumda PlayStation Store’daki 8 büyük oyunun ve iki abonelik hizmetinin (EA Play ve Ubisoft+ Classics) mağazanın toplam gelirinin yarısından fazlasını sağladığı ortaya çıktı.

Peki en çok para harcanan 8 oyun ne?

GTA 5, Genshin Impact, Fortnite, Call of Duty, Roblox, NBA 2K, EA Sports FC ve EA Sports College Football… Sadece bu sekiz oyun, 12.000’den fazla başka oyunun toplamından daha çok para kazandırıyor.

Şaşırtıcı gelebilir ama gerçek. PlayStation Store’daki geri kalan on binlerce oyun, bu birkaç dev ismin yanında resmen “küçük balık” kalıyor. Bu da oyun çıkarmak isteyenler için biraz ürkütücü bir tablo oluşturuyor çünkü oyun dünyasında ilgi ve para, sadece birkaç büyük ismin etrafında dönüyor.

Sony bir yandan “farklı türlerde kaliteli oyunlar sunuyoruz” diyor ama kullanıcıların parası da zamanı da verilere göre hep aynı oyunlara gitmiş durumda. Sony geçen yıl Helldivers 2 ile güzel bir başarı yakaladı ve bu listeyi zorlayan yapımlardan biri olmayı başardı ama onun da canlı servis oyunu olduğunu unutmamak gerek.

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