Audi, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki fabrikasında akıllı kameralar sayesinde sac metal parçalarındaki kılcal çatlakları anında tespit edebiliyor.

Rekabetin her geçen gün artması ve tasarımların daha zor hale gelmesi ile birlikte otomobil üreticileri kalite stantartlarını en üst seviyede tutmak istiyor. Audi, bu stantartları koruyabilmek için sac metallerin pres atölyesinde ciddi testler yapıyor. İşçilerin görsel denetimi dışında kameralar her bir parçayı derinlemesine inceliyor.

Kameralar, Binlerce Görsel İle Kendi Karar Mekanizmasını Oluşturdu!

Audi çalışanları, bahsettiğimiz kameralara binlerce görsel göstererek, görmek istemedikleri durumları öğretti. Aynı zamanda sistemin çalışmaya başlaması ile birlikte her geçen gün yapay zeka kendi başına öğrenmeye devam edecek.

Audi'ye göre bu süreçte yaşanan en büyük zorluk yeterli görsel kaynağının olmaması olmuş. Birkaç terabaytlık hata görselleri ile oluşturan örnekler sayesinde sistem doğru ile yanlışı yine de ayırmayı başarmış. Bu sistemin daha da geliştirilmesi ve daha fazla örnek toplanmasının ardından yapay zeka teknolojisinin boya ve montaj süreçlerinde de kullanılabileceği söyleniyor.