Audi R8, Yoluna V-10 Motor ile Devam Edecek

Çift-Turbo V-6 motorlu Audi R8 modeli artık olmayacak. R8’in proje müdürü Bjorn Friedrich, ünlü otomotiv sitesi CarThrottle aracılığıyla aracın artık V-10 motorla yollarda olacağını doğruladı.

Bjorn Friedrich, "R8 için en iyi motor bu" diyerek Audi takipçilerinin merakla beklediği sorunun yanıtını vermiş oldu. İlk kez geçtiğimiz Mart ayında bir Audi kaynağına dayandırılan haberde, V-6’nın artık olmayacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia, Friedrich’in açıklamalarıyla ve şirket yönetiminin onayıyla netlik kazanmış oldu.

V-6 ile çalışan bir Audi R8’in olabileceğine dair ilk göstergeler 2016 yılında ortaya çıkmıştı. Şirketten sızan bir plana göre süper otomobilin yenilenmesi için bir planlama yapıldığı gün yüzüne çıktı. Audi ise geçtiğimiz ay 2019 model güncellenmiş R8’i tanıttı ve V-6 motorun adı bile geçmedi. Bu da demek oluyor ki 5.2 litre V-10 motor, R8 için tek seçenek olacak. V-6 motoru, bilindiği üzere RS 5’ten gelen 444 beygir gücünde 3.0 litre bir motordu.

2019 R8’in V-10 motoru, 570 beygir gücüne sahip. R8’in performans modelinde ise beygir gücü 620 olacak.

Audi’nin eski bir yöneticisinden gelen yorumlar ise R8’in geleceğinin iyi olmadığı yönünde. Eski Audi yöneticisi, 2019 R8’i, Alman süper otomobil serisinin jübilesi olarak yorumladı. Audi’den gelen sinyaller de bu yönde. Mart ayında, Audi Ar-Ge biriminin başındaki isim Peter Mertens, R8’in geleceği için bir planlarının olmadığını belirtmişti.

Mertens’in açıklamasından sonraki dönemde ortaya atılan iddialar, R8’in geleceğinin olabileceği fakat artık elektrikli bir motorla yola devam edebileceği yönündeydi. Ünlü İngiliz otomotiv yayıncısı Autocar, Eylül ayında kaynak belirtmeden bir rapor yayınladı ve raporda üçüncü nesil R8’in, hiper otomobil tarzı, 1.000 ve ya daha yüksek bir beygir gücünde bir motorla, 2022’de karşımızda olacağını belirtti.

Yeni bir R8 söylentileri, Audi’nin bu yıl Pebble sahilinde, PB18 e-tron konsept aracını sergilemesinden sonra ortaya çıktı. PB18, gelecekte üretilecek bir elektrikli aracın ön gösterimiydi. Audi hayranları bunun R8 olabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Audi’nin bir e-tron GT üretme planının olduğu biliniyor. Audi, bu aracı, 26 Kasım 2018’de Los Angeles otomobil fuarında ziyaretçileriyle buluşturacak.