James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar, 2019 yılında unvanını çalan Avengers: Endgame'le yeniden yüzleşti ve kazandı. Çin'de yeniden vizyona giren film, kazandığı gelirle en fazla hasılat elde eden film unvanını yeniden eline aldı.

2009 yılında yayınlanan, James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar, yıllarca konuşacağımız bir başarıya imza atmıştı. Bilim kurgu ve fantastik türlerini bir araya getiren film, yaklaşık 10 yıl boyunca en fazla hasılat elde eden yapım olarak listelerin en tepesinde yer aldı.

Fakat Avatar'ın bu başarısı, Marvel'ın Avengers: Endgame filmine kadar sürdü. Avengers: Endgame sinemalara geldiğinde film, Avatar'ın rekorunu geçmeyi başardı. 2.7897 milyar dolarla listenin eski lideri olan Avatar, yerini 2.7902 milyar dolar hasılat elde eden Avengers: Endgame'e kaptırdı. Arada oluşan bu ufak fark nedeniyle beklediğimiz şeyse bugün gerçekleşti.

Avatar, eski yerini geri aldı:

Geçtiğimiz günlerde Avatar'ın Çin sinemalarında yeniden vizyona gireceği açıklanmıştı. Film, dün Çin'deki sinemalarda yayınlanmaya başladı ve ilk gününde 3,5 milyon dolar hasılat elde etti. Böylelikle filmin toplam elde ettiği hasılat 2.7926 milyar dolara yükseldi. Bu da Avatar'ın en fazla hasılat elde eden film unvanına yeniden kavuştuğunu resmen doğruladı.

Peki Avatar neden Çin'de yeniden vizyona girdi? Çin, Avatar gibi popüler filmlerin sinemaların yeniden açılması şerefine vizyona girmesini istedi. Avatar, ülkede büyük bir ilgiyle karşılaşan bir yapımdı. Film, 2010 yılında Çin'de yayınlandığında toplamda 206 milyon dolarlık bir gelir sağlamıştı.

Avatar'ın Avengers: Endgame'i yeniden geçmiş olmasını konuşuyor olsak da bunlar temelde aynı şeyi gösteriyor: Listenin en tepesinde her zaman Disney yer alıyor. 2019 yılında 20th Century Fox'u bünyesine katan Disney, haliyle artık Avengers: Endgame ile birlikte Avatar'ın da haklarını elinde bulunduruyor.