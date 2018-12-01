Toyota’nın tanıttığı üçüncü nesil insansı robot, 10 km menzile kadar gidebiliyor. Uzaktan kontrol edilen robot hassas hareketler yapabilme becerisine de sahip.

Avatar filmini izleyenler, orada bir biyolojik kopyanın uzaktan kontrol edildiğini hatırlar. Bir kabinin içinde yatan karakterlerimiz, Avatar bedenlerini kullanarak hareket ederler. Zaten Avatar sözcüğü “Suret” anlamına gelmektedir, özellikle Hinduizm’de tanrıların insan şekline bu isim verilir.

Kendimiz gitmeyip yerimize suretimizi göndermek istediğimiz ve bir robotun garip karşılanmayacağı ortamlar için üretilen yeni Toyota T-HR31, 10 kilometreye kadar mesafeden kontrol edilebilen bir robot. Bir sandalyede oturan operatörün hareketlerini algılayan robot ona göre hareket ediyor. Robotun tam menzilde kullanılabilmesi için 5G bağlantısı gerekiyor.

Toyota’nın amacı, bu robotların tıpta, insanlara uygun olmayan ortamlarda yapılacak arama kurtarma çalışmalarında ve hatta uzayda kullanılması. Yani gerçekten de bir robotun garipsenmeyeceği durumlar planlanarak yapılmış olan bir geliştirme söz konusu. (Bakkala gidip ekmek ve yoğurt alan robot dünyanın her yerinde gariptir.)

Toyota’dan gelen haberlere göre yeni teknoloji, gelecek haftaki DOCOMO Open House 2018 etkinliğinde, Tokyo BigSgiht ve Tokyo Skytree arasında gösterilecek.

Araç, insan operatörünün hareketlerini kopyalarken, yaptığı işlemlerde o kadar hassas ki tek ayak üstünde durmaktan bir balonu patlatmadan sıkmaya kadar her şeyi yapabiliyor.

Toyota’nın cihazda kullandığı teknolojiye verdiği isim ise Usta Manevra Sistemi. Bu sistemi oluşturan sensör dizisi, yakaladığı hareketlere dair bilgileri anlık olarak robota iletiyor. Usta Manevra Sistemi, hareketli kollara ve düzinelerce sensöre sahip devasa bir sandalyeye benziyor.

Sandalyede 16 kontrol bulunurken, robotun ayrı eklemlerinin her birinin bağlı olduğu 29 torkluk bir motor var. Toyota bu durumu, uzak mesafeden kontrol edilebilen bir araç için bir gereklilik olarak açıklıyor. Ayrıca operatör, araca özel bir başlık sayesinde robotun gördüğü her şeyi görüyor.