Avengers: Endgame, ABD'deki Ön Gösterimlerden 60 Milyon Dolarla Rekor Gelir Elde Etti

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Avengers: Endgame, ABD'de perşembe günü gerçekleştirilen ön gösterimlerde 60 milyon dolar gelir elde ederek rekorun yeni sahibi oldu.

Avengers: Endgame, ABD’de henüz bugün vizyona girdi ve filmin yapım stüdyosu Walt Disney, perşembe günü yapılan ön gösterimlerden 60 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi ki bu da Avengers: Endgame’in daha önceki rekorun sahibi olan Star Wars: The Force Awakens (57 milyon dolar) filmini geride bıraktığı anlamına geliyor.
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Film, uluslararası alanda çıkışının ikinci gününde tam tamına 305 milyon dolar gişe geliri elde etti. Avengers: Endgame; şu anda Çin, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Avusturalya, Yeni Zelanda, Filipinler, Kore, Birleşik Krallık, Brezilya, Mısır, Panama, Peru, Kolombiya, Arjantin, Şili, Bolivya, Paraguay ve Uruguay’da bir günde yapılan en fazla hasılat rekorunu elinde bulunduruyor.
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Ayrıca film Endonezya, Malezya, Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Bosna Hersek, Çekya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna ve Türkiye’de açılış gününde en fazla hasılat rekorunu da kırmış durumda.

Kaynak : https://www.superherohype.com/news/445955-endgame-breaks-thursday-previews-record-with-60-million#/slide/1
Etiketler: Avengers, rekor, gişe, avengers: endgame, hasılat
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