Avengers, Endgame ile serisini sonlandırdı. Çok fazla tutulan ve gişe rekorları kırılan seri, yapılan yorumlar ve iddialara göre beyaz perdeye geri gelebilme potansiyeline sahip gibi duruyor.

Hikayesini tamamlayan Avengers filmlerinin en iyi yanlarından biri, hem Infinity War’da hem de Endgame’de izleyicilere istediklerini verebilmesi olarak görünüyor. Çoğu izleyiciye göre Endgame, süper kahramanların Dünya’yı kurtarmak için mücadele etmesinden daha fazlası.

Birçok hayranı bulunan Iron Man ve Black Widow, Thanos’u yenmek için gereken her şeyi yaparak hayatlarını feda ettiler. Ardından Captain America, o andan itibaren gezegenin güvende olduğunu bildiği için kalkanını bıraktı ve geçmişte, hayatının sevgilisiyle yeniden bir araya gelmek için emekli oldu. Bunlar ise orijinal Avengers ekibine üç büyük kayıp demek oluyor.

Marvel, karakterlerin hepsini geri getirmeyi planlıyor

Bununla birlikte Avengers’ın, hâlâ Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) yeri olduğu söyleniyor çünkü söylentiler doğruysa Marvel, hepsini geri getirmeyi planlıyor. Hepsinden iyisi, Marvel bunları değiştirmeyecek şekilde yapabilir. İzleyiciler açısından en iyisi, Marvel, olanları değiştirmeden yapabilir iddiasıdır.

Haberler ise karışık bir geçmişe sahip olan, Marvel evreni hakkında söylentileri kaynaklık yapan We Got This Covered’dan (WGTC) geliyor. Blogun kaynaklarına göre 2021’de yayınlanacak olan ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ filminde Avengers’ın MCU’ya dönmesi için bir yol olacak. Farklı evrenlerden gelecek olan karakterlerden kimin döneceği ise belli değil.

Kötü versiyonlarıyla savaşacaklar

Yeni Avengers ekibi, arkadaşlarının kötü versiyonlarıyla savaşmak zorunda kalıyor. Ayrıca bu, Avengers’ın ‘Secret Wars’u perdeye dökmesi için bir fitil olabilir.

Diğer bir söylentiye göre Marvel, Endgame olaylarını değiştirmeden, olabilecek başka bir bölüm gelebilir. Fakat bu kaynaklara göre zayıf kalan bir iddia: Black Widow ve Iron Man’in diğer evrenden kötü versiyonları gelecek ve bu durumda Loki gibileri de iyi adama dönüştürecek.

Söylentilere göre Natasha ve Tony Stark, yeniden canlanan kahramanlar arasında bile olamayabilirler. Diğer bir iddiaya göre de kendilerine ait kötü versiyonlarının geri dönmesi muhtemel diğer iki isim ise, Avengers: Age of Ultron filminde ölen Quicksilver ve Mar-Vell.