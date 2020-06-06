Sahaya Atlayan ‘Deli mi Ne?’ ve Arkadaşlarına Dava Açıldı

14 Ağustos 2019 tarihinde Liverpool ve Chelsea arasında oynanan maç sırasında sahaya atlayan ‘Deli mi Ne?’ ve 3 arkadaşına dava açıldı. Yeni hazırlanan iddianamede toplamda 4 sanığın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında tartışmalı bir olay yaşanmıştı. ‘Deli mi Ne?’ kanalıyla bilinen Ali Abdülselam Yılmaz, Liverpool ile Chelsea arasında ülkemizde oynanan Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlamıştı.

Bu olay sonrasında Ali Abdülselam Yılmaz ve yanındaki Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. isimli arkadaşları gözaltına alınmıştı. Ardından ifadeleri alınan arkadaş grubunun mahkemeye sevk edildiği açıklanmıştı. Ali Abdülselam ve arkadaşlarının mahkeme kararları da belirlenmişti.

Yeni iddianame hazırlandı:

9 ay önce açıklanan karara göre nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda şüphelilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti. Bununla birlikte 5 kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine dair yasa kapsamında Spor Müsabakalarını Seyirden Men cezası verilmişti.

Bugünse bu konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 14 Ağustos 2019’da sahaya atlayan Ali Abdülselam ve 3 arkadaşına birer yıldan üçer yıla hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede YouTube’da ‘Deli mi Ne?’ kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz’ın “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”un ‘yasak alanlara girme’ maddesi gereği 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bununla birlikte iddianamede, Ali Abdülselam’ın saha içindeki görüntülerini kayıt altına alan 3 arkadaşının da ‘yasak alanlara girme’ suçuna iştirakten birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında da takipsizlik kararı verildi. Yeni hazırlanan iddianameyle sanıkların ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlanacak.