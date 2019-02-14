Telif Hakları Direktifi olarak adlandırılan ve sosyal medyadaki dengeleri bozması beklenen yasa konusunda Avrupa Birliği ile anlaşmaya varıldı.

Avrupa Birliği, uzun yıllardır yürürlüğe girmesi için lobi faaliyetleri yürüttüğü internet yasasını geçtiğimiz aylarda onaylamıştı. Telif hakkı sahiplerinin, internette ve sosyal medyada yer alan her şey için pay almasına ve Avrupa Birliği'ne belli oranda pay verilmesine sebep olacak yasa tasarısı konusunda bütün pürüzler giderildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip; Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin Facebook, Twitter ve Google gibi internet platformları ile kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. Buna göre yeni dönemde telif hakkı uygulamasında daha modern bir sisteme geçilecek.

Andrus Ansip, yapılan anlaşmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşmayacaklarının altını çizdi. Bununla birlikte zaten bir şekilde dayatılacak olan yasa söz konusuyken, muhtemelen telif ücreti konusunda bir orta nokta bulundu ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili anlaşmaya varıldı.

2016 yılından beri gündeme gelen yasa da böylece nihayete ermiş oldu. Anlaşmanın detayları basına yansıdığında sizlerle paylaşıyor olacağız.