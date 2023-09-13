Küresel bir marka olmak birçok avantaja ek olarak birçok zorlukla başa çıkma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu zorluklardan biriyse faaliyette bulunulan ülkenin ya da bölgenin yasalarına uymak zorunda olmak.

Konu oldukça fazla sayıda ülkede faaliyet halinde olan küresel markalar olunca, bu markaların faaliyette oldukları ülkelerin yasalarından ve o ülkedeki yeni düzenlemelerden büyük oranda etkilendiklerini söylemek mümkün. Bu durum küresel markaların yüzleşmek ve göğüs germek zorunda olduğu bir gerçek…

Özellikle Avrupa Birliği küresel devleri sürekli olarak bazı yasalarla yüzleşmek zorunda bırakıyor. Hal böyle olunca, her ülkenin farklı yasa ve düzenlemeleri olduğundan dolayı küresel markalar da bazı durumlarda faaliyette bulundukları ülkelerin yasalarına uygun olarak sundukları ürün ya da hizmetlerde değişiklik yapmak zorunda kalabiliyorlar.

Örneğin, yakın zamanda Apple, Avrupa Birliği yasaları nedeniyle USB-C girişine geçmek zorunda kalmıştı.

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından alınan kararla 2024’ün sonbahar döneminden itibaren akıllı telefon, tablet ve benzeri tüm elektronik cihazların USB-C girişe sahip olması zorunlu kılınmıştı.

Bu düzenleme aslında tüm elektronik cihaz üreticilerini kapsasa da Huawei ve Samsung gibi büyük markalar USB-C giriş kullandığı için; bu düzenlemeden en çok etkilenen, yıllardır Lightning girişi kullanan Apple oldu.

Bu düzenlemenin ardından, Apple’ın “Wonderlust” isimli etkinlikte duyurduğu yeni iPhone 15 modelleri, USB-C girişe sahip ilk iPhone’lar olma özelliğini taşıyor.

Avrupa Birliği, Apple’a App Store konusunda da rahat vermemeye niyetli gibi görünüyor.

Şarj cihazları konusundaki yaptırımdan sonra Avrupa Birliği, Apple’ı iOS uygulamalarının üçüncü parti kaynaklardan indirilebilmesine izin vermesi konusunda zorlayacak yeni düzenlemeler için çalışmalara başladı.

Dijital Piyasalar Yasası kapsamında ele alınan bu düzenlemeyle, 2024 yılından itibaren kullanıcılar App Store’u kullanmak zorunda olmadan Apple marka cihazlarına üçüncü taraf yazılımları yükleyebilecekler.

Bu yasa sayesinde Apple’ın tekelinde olan App Store’a bağımlı olmaksızın daha kullanıcı ve uygulama geliştiricilerin daha uygun fiyatlı seçeneklere erişiminin önünün açılması hedefleniyor.

Meta’ysa Avrupa Birliği yasaları sebebiyle reklamlar konusunda değişiklikler yapmak zorunda kalacak.

Avrupa Birliği tarafından kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamları kabul etmeye zorladığı sebebiyle dava edilen Meta’nın, 2023 yılında sonuçlanan bu davayı kaybetmesi üzerine hem büyük bir para cezasına çarptırıldığı hem de oldukça maliyetli değişiklikler yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

Davadan önce Facebook ve Instagram’da kişisel verilerin kullanılmasına yönelik bir onay sayfası çıksa da kişiler bu onayı vermemeleri halinde bu uygulamaları kullanmaktan da mahrum kalıyordu.

Dava sonrasında Meta’nın, bu durumu, kişilerin verilerinin kullanılmasına onay vermemesi halinde de söz konusu uygulamaları kullanabilecekleri şekilde değiştirmesi bekleniyor. Fakat kullanıcıların büyük çoğunluğunun verilerinin kullanılmasına izin vermemesi Meta’nın gelirinin büyük bir kısmını oluşturan reklamların büyük ölçüde azalması demek…

Avrupa Komisyonu tarafından çıkartılan yasa sebebiyle teknoloji devleri büyük değişiklikler yapacak.

2023 Ağustos ayında yayınlanan bir habere göre, Avrupa Komisyonu rekabeti korumak ve teşvik etmek amacıyla Dijital Piyasalar Yasası’nı öne sürerek 6 büyük teknoloji devini daha katı kurallara uymaya zorladı.

Google’ın ana firması olan Alphabet; Amazon, Apple, Meta, Microsoft ve ByteDance altında yer alan platformlar, bu yasadan etkilenerek sundukları hizmetlerde büyük değişiklikler yapmak zorunda kalacak.

Bunlardan en önemlisiyse; kullanıcıların, mesajlaşma uygulamaları arasında geçiş yapılmasını ve platformlar arası mesajlaşmayı kolaylaştıran sürümler yaratılması konusu. Şu anda WhatsApp’ın söz konusu yasaya uymak adına bu sürüm üzerinde çalıştığı biliniyor.

Yine Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Djital Hizmet Yasası kapsamında teknoloji devleri bazı zorunluluklarla baş başa kalıyor.

İnternetteki içeriklere yönelik olan bu yasayla Facebook, TikTok, Google gibi teknoloji devleri, platformları üzerindeki zararlı içerikleri sınırlandıracakları değişiklikler yapmak zorunda.

Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Amazon, Booking.com, Alibaba, AliExpress, Zalando, Google Play, Apple's App Store, Google Maps ve Wikipedia gibi platformları kapsayan bu düzenlemeyle, bu platformlar üzerindeki yasadışı ürün ve içeriklerin hızlıca tespit edilmesi ve kaldırılması için yapılacak geliştirmeler konusunda aksiyona geçilmesi zorunlu kılınıyor.

Tabii bu içerikte bahsettiklerimiz, Avrupa Birliği tarafından şirketlere uygulanan yaptırımların yalnızca birkaçı…

Sonuca baktığımızda Avrupa Birliği’nin almış olduğu bu aksiyonların, hem tüketicilerin hem de sektöründe lider firmaların küçük rakiplerinin haklarını korumak adına önemli adımlar olduğunu görüyoruz.

Her ne kadar bazıları sert yaptırımlar olsa da devlet yetkililerinin bir şarj aleti konusunu bile dikkate alarak, küçük ya da büyük demeden her detaya dikkat etmesi ve kararlı bir tutum sergileyerek toplumu oluşturan bireylerin çıkarlarını gözetmesi bir takdiri hak ediyor…

Bizse süs kamerası olan telefonlar kullanmaya devam!