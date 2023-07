Avrupa'da haziran ayında kaç oyunun satıldığı belli oldu. Çıkar çıkmaz rekorlar kıran Diablo IV burada da zirvede yer aldı.

Geride bıraktığımız haziran ayı, video oyunları için oldukça hareketli bir aydı. Büyük merakla beklenen Diablo IV, 5 Haziran günü piyasaya sürüldü ve büyük ilgi gördü. Bu durum, hâliyle Avrupa’daki oyun satışlarına da yansıdı.

Oyunlarla ilgili analizleriyle bilinen GSD, en son raporunda geçtiğimiz ay Avrupa’da kaç oyunun satıldığını ortaya koydu. Veriler, dijital ve fiziksel olarak ne kadar oyunun haziran ayında satıldığını da gösterdi.

Haziran ayında Avrupa’da 15,5 milyon oyun satıldı

GSD’nin, verilerine göre kıta genelinde geçtiğimiz ay toplamda 15,5 milyon oyun satışı gerçekleşti. Bu oyunların 5 milyon civarı fiziksel olarak satılırken 10.5 milyonu ise dijital olarak alıcı buldu. Veriler, büyük oyun yayıncılarından ve Avrupa ülkelerindeki fiziksel satışları kapsıyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa’daki oyun satışları, bir önceki yılın Haziran ayına oranla önemli bir ilerleme kaydetti. Öyle ki verilere göre satışlar, yeni oyunların çıkışının da etkisiyle geçen yıla göre %20 arttı.

Diablo IV geçen ay Avrupa’da en çok satılan oyun oldu

Geçtiğimiz ayın en çok satan oyunu ise önemli bir farkla Diablo IV oldu. Satışların %66’sı PC’de iken %21’i PS5’te, %9’u Xbox’ta, %4’ü ise PS4’teydi. Yapım ayrıca, Hogwarts Legacy’den sonra yılın en hızlı satan ikinci oyunu olmayı da başardı. Diablo IV’ün bu başarısını geçtiğimiz ay görmüştük. Yapım, kısa sürede 660 milyon dolardan fazla satışla Blizzard’ın en hızlı satan oyunu olmuştu.

Listede Diablo IV’ü Final Fantasy 16 takip etti. Üçüncü sırada, FIFA adıyla göreceğimiz son oyun olacak FIFA 23 yer alırken dörtte ise birkaç ay önceki çıkan ve yılın oyununa aday olan The Legend of Zelda: Tears of Kingdom yer aldı. Beşte ise yıllar geçmesine rağmen çok satmaya devam eden GTA V bulunuyor.

Haziran ayında Avrupa’da en çok satan oyunlar

1 Diablo IV 2 Final Fantasy 16 3 FIFA 23 4 The Legend of Zelda: Tears of Kingdom 5 Grand Theft Auto 5 6 F1 23 7 Hogwarts Legacy 8 Red Dead Redemption 2 9 Street Figther 6 10 Call of Duty: Modern Warfare 2

Konsol satışları da artıyor

Donanım tarafına bakıldığında da önemli bir artış yaşandığı görülüyor. Verilere göre Avrupa'da geçen ay 500,700 oyun konsolu satıldı. Bu, bir önceki aya göre %33'lük bir artış demek. En çok satan konsol olarak ise tahmin edebileceğiniz gibi PlayStation 5 çıkıyor. PS5 satışlarında artış görülürken Nintendo Switch satışlarında %2,3'lük düşüş, Xbox Series X/S'te ise %0,8'lik bir azalma var.