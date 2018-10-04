Avrupa Parlamentosu, Netflix ve Amazon Prime gibi yayın akışı servislerinde bulunan içeriklere kota getirdi.

Avrupa'da 'yerli' film, dizi ve müzik üretimi uzun süredir pek çok farklı uygulamayla destekleniyor. Yerel yapımcıların büyük yapımcılarla rekabetinde denge sağlamak için alınan bir dizi önleme ve sınırlamaya bir yenisi daha eklendi. Artık Avrupa'da yayın yapan platformların içeriklerinin en az %30'u yerli olmak zorunda yani Netflix yabancı içerikler konusunda Avrupa'da hayli sınırlandırılmış durumda.

Strazburg'da gerçekleştirilen bir toplantı esnasında oylamaya sunulan kararda pek çok farklı konu başlığı da mevcut. Özellikle çocuk ve gençlerin içerik ve yayın akışı platformlarında maruz kaldığı şiddet ögesi içeren yapımların denetlenmesi ve engellenmesi gibi konularda da kritik kararlar alan parlamentonun karaı 132'ye karşı 452 oyla kabul edildi.

Avrupa benzer önlemleri uzun zamandır uyguluyor hatta öyle ki çoğu Avrupa ülkesinde yerli filmlerin bilet fiyatlarına vergiler dahil olmuyor. Bu konudaki hassasiyeti sayesinde özellikle film yapımı konusunda hayli başarılı noktalara gelen Avrupa, internet yayıncılığında da dev şirketlerin içerikleriyle pazarı ele geçirmesine izin vermeyecek gibi duruyor.