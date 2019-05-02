Avustralya'nın Humpty Doo kasabasında, korucular tarafından 3 gözlü bir yılan keşfedildi. Monty ismi verilen yılanın hikayesi, geçtiğimiz hafta ölmesi sonucunda ortaya çıktı.

Avustralya'nın yılanlarının meşhur olduğunu hepimiz biliriz. Sosyal medyada, bölgede yaşayan insanların her yerde denk gelmiş olduğu yılanlara dair pek çok içerik bulunmaktadır. Hatta öyledir ki kimi zaman ülkedeki tuvaletlerde bile yılanlara rast gelinebilir. Bu kez, söz konusu olan şey yılanın nerede bulunduğu değil, yılanın kendisi. Avustralya'da bulunan Humpty Doo isimli bir kasabanın yakınlarında, 3 gözlü bir halı pitonu keşfedildi. İşte 3 gözlü o yılan:

Daha önce çift başlı yılanlara denk gelinmişti ancak bu dünya üzerinde keşfedilmiş olan ilk 3 gözlü piton. Yılanın 3. gözü alnının üzerinde bulunuyor ve tamamen sağlıklı bir yapısı var. Keşfedilen 3 gözlü yılana 'Monty' ismi verildi. Monty'nin kafa tasına ait röntgenler çekildi. Ortaya çıkan sonuçta ise bunun diğerleri gibi çift başlı yılanlardan olmadığıydı. Kafatasında 3. göz için uygun bir göz yuvası vardı. Bilim insanları bu üçüncü gözün, yılan embriyo halindeyken erken oluşmuş ve kafatasınında bu sayede düzgün bir şekilde şekillenmiş olabileceğini düşünüyorlar.

Bu üçüncü gözün, Monty tarafından nasıl kullanıldığı ise bilinmiyor. Mart ayında keşfedilen Monty'nin hikayesi, geçtiğimiz hafta ölmesiyle birlikte ortaya çıktı. Monty'nin üçüncü gözüyle neler gördüğü de onunla birlikte toprağa karışmış oldu.