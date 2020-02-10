Tarihi Bumerang, Orman Yangını Sayesinde Ortaya Çıktı

Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınları hala tamamen söndürülemedi. Devam eden orman yangınları bir taraftan doğaya büyük bir zarar verirken diğer taraftan tarihi eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Avustralya, aylardır orman yangınları ile mücadele ediyor. Orman yangınları bir türlü tam olarak söndürülemedi. Geçtiğimiz günlerde başlayan yağmur ise orman yangınlarınınüçte birinin sönmesini sağlamış olmasına rağmen yangın büyük ölçüde devam ediyor.

Çok büyük bir alana yayılan orman yangını, bir taraftan doğaya büyük bir zarar verirken diğer taraftan da Avustralya’nın tarihi hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Orman yangını sırasında Cobargo’daki evlerini terk eden sakinler, yangın söndürüldükten sonra evlerinin yanındaki dere yatağında taş oymalı bir bumerang buldular.

Cobargo’da bulunan taş oymalı bumerangın kaç yaşında olduğu henüz belirlenmedi. Yapılacak karbon testlerinden sonra bumerangın yaşı ortaya çıkacak. Binlerce yaşında olabilecek bumerang, dere yatağına sürüklenmeden önce bir bataklık bölgesinde kalmış olabileceği için çoğunlukla korunmuş durumda. Bulunan bumerang sayesinde Avustralya yerlileri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir.

Cobargo’da bulunan taş oymalı bumerang, orman yangınından sonra ortaya çıkan ilk tarihi eser değil. Orman yangının söndürüldüğü Budj Bim Kültür Bölgesi’nde 6600 yıllık bir su ürünleri yetiştiriciliği sistemi ortaya çıkarılmıştı. UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı olarak belirlenen Budj Bim’in de bir kısmı yangın ile ortaya çıktı.

Uzmanlar, yangın bölgelerinde yaşayan insanları ortaya çıkan tarihi eserler ve tarihi bölgeler hakkında uyarıyorlar. Yangının söndürüldüğü bölgelerde böyle tarihi eserlerin ortaya çıkabileceğini söyleyen uzmanlar, insanların bu konuda dikkatli olmasını ve yetkililere zamanında ulaşmasını istediler.