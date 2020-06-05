Avustralya, Sony’ye 2,4 Milyon Dolar Para Cezası Kesti

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından Sony’ye karşı açılan davanın sonucu bugün açıklandı. Avustralya Federal Mahkemesi, Sony Interactive Entertainment’a 2,4 milyon dolar para cezası verilmesine hükmetti.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Avustralya ve Sony arasında tartışmalı bir olay yaşanmıştı. Ülkedeki rekabeti yöneten ana kurum olan Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından Japon devi Sony Interactive Entertainment’a açılan o davanın sonucu bugün açıklandı ancak dava sonucundan önce gelin bir Sony ve komisyon arasında geçen olaya bakalım.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından açılan davaya göre Sony Avrupa, Eylül 2017’de PlayStation Store için yeni hüküm ve şartlar yayınladığında Avustralya Tüketici Yasası’na göre Avustralyalı müşterilerin haklarını çiğnemişti. Sony’nin yayınladığı hüküm ve şartlar, oyuncuların bir oyunu satın aldıktan 2 hafta sonra veya indirdikten sonra geri iade etmelerini engelliyordu.

Sony'ye 2,4 milyon dolarlık ceza kesildi:

Ülkedeki dört müşteri, Sony tarafından özellikle telefon üzerinden aranarak oyun geliştiricilerinin onayı olmadığı sürece iade yapamayacaklarını öğrenmişti. Bununla birlikte bir diğer kullanıcının oyun iadesi talebine para iadesi yerine PlayStation Store kredisi teklifi yapılmıştı.

İşte bugün açıklanan sonuçla birlikte bu dava sonlandı. Avustralya Federal Mahkemesi, Sony Interactive Entertainment’a 3,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 2,4 milyon ABD doları) ceza verilmesine hükmetti. Yani Sony, 2017 yılında değiştirdiği hüküm ve şartlar dolayısıyla bugün 2,4 milyon dolar cezaya çarpıtıldı.

Sony’nin zamanında tartışmaya neden olan bu hüküm ve koşulları, geçtiğimiz mayıs ayında dava açıldığı zaman Sony Avrupa tarafından tekrar değiştirilmişti ancak 2017 yılında değiştirilen koşullar nedeniyle kullanıcılar o zaman etkilendiğinden dava devam etmişti.

Bugünkü mahkeme kararı, Sony Avrupa’nın eylemlerini hatalı bularak şirketin 2,4 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını kesinleştirdi. Japon devi Sony Interactive Entertainment, suçunu kabul ederek cezayı ödeyeceğini açıkladı. Yani Sony tarafından cezaya bir itiraz yapılmadı.