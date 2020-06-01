Fallout 76'nın İadesi Konusunda Önemli Açıklama

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Fallout 76’yı iade etmek isteyip EB Games’ten ret alan oyuncuların oyunlarını iade edebileceklerini duyurdu. Açıklamada ödemelerin EB Games tarafından yapılacağı ifade edildi.

Oyun dünyasının en bilindik şirketlerinden bir tanesi olan Bethesda’nın en popüler oyun serilerinden Fallout’un en son oyunu Fallout 76, Kasım 2018’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına çıkış yapmıştı.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan Fallout serisinin bu yeni oyunu, çıkar çıkmaz da hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından yerden yere vurulmaya başlandı. Şirket, oyunda iyileştirmeler yapsa da hâlâ tam olarak oyuncuları tatmin edebilmiş değil.

Fallout 76’yı iade etmek isteyenler için önemli gelişme:

Oyun, ücretsiz olarak sunulan son genişleme paketi Wastelanders da dâhil olmak üzere Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmeye devam etse de hâlâ oyunu iade etmek isteyen birçok oyuncu bulunuyor. Fallout 76’yı EB Games Avustralya’dan alan ve iade etmek isteyen oyuncular içinse önemli bir gelişme yaşandı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Electronics Bqoutiue Australia Pty. Ltd. tüketicileri yanılttıkları konusunda bilgilendirildikten sonra müşteri iadelerini üstlenmiştir denildi.

ACCC; EB Games temsilcilerinin, oyuncuların Fallout 76’daki bir dizi hatayı deneyimledikten sonra iadeye hak kazanamadıklarının söylendiğini ve bunların içerisinde sunucu sorunlarının, oyun içi hataların da yer aldığı yönünde kendilerine oyunculardan şikâyetler geldiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, oyunda karşılaşılan sorunlar sebebiyle EB Games ile 14 Kasım 2018 ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasında iletişim kuran ve iade talebi reddedilen kullanıcıların iade işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.