Avustralya'daki Yangın Felaketinden Kayıplar Endişe Veriyor

Avustralya'da haftalardır devam eden orman yangınları, milyonlarca canlının ölümüne ve kıtanın büyük bir bölümünün küle dönüşmesine neden oldu. Avustralya yangınları ile ilgili gelen rakamlar trajedinin boyutunu gösteriyor.

Avustralya'da aylardır süregelen orman yangınları milyonlarca dönüm araziyi yok etti. Orman yangınlarının başlamasından bu yana Avustralya'da 26 milyon dönümden fazla alan yandı. Bu kayıp, 2018'de Kaliforniya'da gerçekleşen büyük yangından 10 kat daha fazla. Ayrıca kıtada en az 27 insan yaşamını yitirirken, yaklaşık 2.000 ev kül oldu.

Uzmanlar, eylül ayından bu yana devam etmekte olan yangınların getirdiği ekolojik yıkım seviyesinin benzerinin görülmediğini söylüyor. Çayırlar ve okaliptüs ormanlarının yanı sıra bazı dağlık bölgeler ve yağmur ormanları kül oldu. Büyük bir habitatın yok olduğu Avustralya'da, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan hayvanların ve zengin vahşi yaşamın zarar görmesi, endişeleri artırıyor.

2020'nin ilk haftasında Avustralya'da yangına kurban giden bölgeler şu şekilde

Yukarıda görmüş olduğunuz NASA verilerine göre 2020'nin ilk haftasında, yangın kıtanın birçok noktasında devam etti ve yerleşim alanları sahile doğru kaydı. Ayrıca aylardır kontrol altına alınamayan yangının getirdiği yıkım, sadece Yeni Güney Galler bölgesinde, 2018 Kaliforniya ve 2019 Sibirya yangınlarından katbekat daha fazla.

Sidney Üniversitesi'nde bir ekolog olan Chris Dickman, 800 milyondan fazla memeli, sürüngen ve kuşun, Yeni Güney Galler'de doğrudan veya dolaylı olarak öldüğünü tahmin ediyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ise, Avustralya'daki tüm koalaların %30'u dahil olmak üzere kıtada toplam 1.25 milyar hayvanın kaybedildiğini öngörüyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre Avustralya yangınlarında 1.25 milyar hayvan hayatını kaybetti

WWF Avustralya'dan Stuart Blanch yaptığı yazılı açıklamalarda, "Yangınlar Avustralya'nın vahşi yaşamı ve doğal alanları için yıkıcı oldu, çünkü ağaçlık alanlar, ormanlar ve parklar gibi muazzam alanlar yandı" diyor. Habitat kaybının, Kanguru Adası'nda bölgeye özgü bir hayvan olan keseli fare, uzun ayaklı tavşan kanguruları ve honeyeater gibi nesli tükenmekte olan türler üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Blanc, "Bazı türler yok olma eşiğine gelmiş olabilir. Yangınlar bitene kadar, hasar bilinemeyecek." ifadeleriyle acı ihtimali açıkladı.