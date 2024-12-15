Meta, Elon Musk ile OpenAI arasındaki savaşta Musk'a destek çıktı. Teknoloji devi, hükûmetten OpenAI'ın kâr odaklı bir şirkete dönüşme planını engellemesini talep etti.

Yapay zekâ alanında en önde gelen şirket olan OpenAI, ilk başlarda kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak başlamasına rağmen çok büyümesiyle bu yaklaşımından vazgeçmeye başlamıştı. İlk olarak 2019’da bu değişerek sınırlı kâr güden bir şirkete dönüşmüştü. 2025’te ise tamamen kâr odaklı, yani hepimizin bildiği şirketlerden birine dönüşeceği konuşuluyordu.

Ancak bu duruma karşı çıkan birçok kişi vardı. Elon Musk, bunun en iyi örneğiydi. Musk, şirketin insanlığa yardım etme amacından saparak sırf para odaklı olacağını iddia ediyordu. Musk’ın OpenAI ile olan tartışması devam ederken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Şimdi de Meta, OpenAI’ın kâr amacı gütmesine karşı çıktı.

Meta, ABD hükûmetinden OpenAI’ın kâr odaklı olmasını engellemesini istedi

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformların sahibi olan ve aynı zamanda yapay zekâ konusunda da dil modelleriyle öne çıkan Meta, Musk’ın çabalarını destekleyerek Kaliforniya eyaleti yetkililerine mektup gönderdi.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta’ya gönderilen mektupta, OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen şirketten tamamen kâr odaklı bir şirkete dönüşümünün engellenmesi talep edildi. Mektupta, OpenAI’ın insanlığa yardım sağlama kurumu olarak inşa ettiği varlıkları alıp yeniden tahsis ederek dev özel kazançlar hâline getirmesinin yasayı ihlal edeceği ve bu yüzden izin verilmemesi gerektiği aktarıldı.

Teknoloji devi ayrıca Musk’a da destek verdi. Musk’ın bu konu hakkında vatandaşları en iyi temsil eden kişi olacağına inandıklarını ekledi. Yetkililerden ise henüz bir açıklama yok. Şimdiden OpenAI’ın kâr odaklı olma konusunda ciddi tepkilerle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Neler olacağını zaman gösterecek.