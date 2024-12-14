WhatsApp'ın son Android ve iOS beta sürümlerinde yeni bir özellik test ediliyor. Bu özellik, uygulamaya numara çevirme aracı ekleyecek. Böylelikle WhatsApp'ın en büyük sorunlarından biri tarih olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok önemli bir özelliği test etmeye başladı. Uygulamanın Android ve iOS beta sürümlerinde test edilen bu yeni özellik, WhatsApp'ın kendi numara çevirme aracına sahip olmasını sağlayacak.

WhatsApp'ın en büyük sorunlarından bir tanesi, kayıtlı olmayan numaraları aramak veya mesaj atmaktır. İşte test edilen yeni özellik, bu zorluğu ortadan kaldıracak. Bu özellikle WhatsApp, tıpkı telefonunuzdaki Telefon uygulaması gibi bir numara çevirme aracına sahip olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp, oldukça kullanışlı bir numara çeviriciye sahip olacak. Kullanıcı, buradan telefonunda kayıtlı olmayan bir kullanıcıyı arayıp, mesaj gönderebilecek. Aynı ekran, bir numaranın kaydedilmesi için de kullanılabilecek. En azından iOS sürümde.

Aynı özellik Android'de böyle görünecek:

WhatsApp'ın yeni özelliği, aslında bundan aylar önce ortaya çıkmıştı. Ancak her ne oldu ise test aşamasında görünen özellik, ortadan kayboldu. Numara çevirme aracının akıbetinin bu kez ne olacağı henüz belli değil.