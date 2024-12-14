Kurutma makineleri, şüphesiz hayatı kolaylaştıran araçlardan. Ancak bu makinelerle ilgili yaygın bir problemimiz var. Buradan çıkan çamaşırların birkaç beden küçülmesi!

Peki bunun sebebi nedir? Kurutma makineleri neden bazı kıyafetleri küçültüyor? Sorun bizde mi yoksa makinelerde mi?

Gelin, cevaplayalım.

Kurutma makineleri, nem içeriğini gidermek için ısı ve dönme kombinasyonunu kullanır.

Farklı malzemeler, ısıya farklı şekillerde tepkiler verir fakat çoğu kumaş, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında küçülür. Kurutucu, sıcak ve kapalı bir alanda giysileri savururken, bu giysilerin liflerinin kademeli olarak büzülmesine yani küçülmesine sebep olur.

Aslında çamaşırların kurutucuda çekmesinin tek nedeni ısı değildir. Kurutucunun içindeki dönme kombinasyonu da buna sebep olabilir. Ancak makinenin bu dönme hareketi, elbette kurutmaya atılmasında herhangi bir mahsur olmayan çamaşırları olumsuz etkilemez.

Bu noktada kumaşları tanımak ve kıyafetlerin bakım etiketlerindeki talimatları incelemek oldukça önemlidir.

Örneğin yün, ısı sebebiyle en çok çeken kumaştır. Aynı şekilde %100 pamuklu giysiler de kurutucuda çekme eğilimindedir. Yani yünlü, pamuklu ve keten kıyafetleri kurutma makinesine atarken bir kez daha düşünmeniz gerekir.

Bu kumaş türleri dışındaki giysileri kurutma makinesine atarken de dikkatli olmak gerekir. Örneğin giysileri, birden fazla kez kurutmaktan mutlaka kaçınmalısınız. Bir kez kurutmak yeterli olacaktır.

Çamaşırları kurutma makinesinden önce çamaşır makinesinde yıkarken, suyu olabildiğinde düşük sıcaklıkta seçmek, giysilerin ömrünü uzatır ve yıkandıktan sonra kurutma makinesine girdiğinde çekme ihtimalini azaltır.

Kurutma makinesi, kurutma işlemini bitirdikten hemen sonra çamaşırları çıkarmalı ve katlamalısınız. Bazı kurutucularda, giysileri kurutmak için ısıyı değil yalnızca hareketi kullanan bir dönme ayarı bulunur. Hassas giysileri kuruturken bu ayarı kullanabilirsiniz.

Özetle aslında kurutma makinelerinde kurutulan kıyafetlerin çekmesinin sebebi, büyük oranda kıyafetlerin bakım etiketlerini okumamamız ve onları doğru ısıda kurutmamamızdır.

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