Samsung, şu an sadece Çin'de sunulan yapay zekâ destekli sanal asistan Bixby'i tüm dünyada sunmayı planlıyor. İddiaya göre dil modellerinden güç alacak asistan, Galaxy S25 serisiyle gelecek.

Samsung, bu yılın başında tanıttığı Galaxy S24 serisiyle “Galaxy AI” ismini verdiği yapay zekâ özelliklerini resmen telefonlarına getirmişti. Ancak şirketin sanal asistanı Bixby, bu alanda bir güncelleme almayarak geride kalmıştı. Şimdi gelen haberler ise ocakta çıkış yapacak S25 ile bu durumun değişeceğini gösterdi.

Aslında şirket, Bixby’den tamamıyla geri adım atmadı. Öyle ki yaz aylarında sanal asistana dil modeli (LLM) desteği getireceğini duyurdu. Kasımda ise sessiz sedasız Çin’e özel olarak yapay zekâ destekli Bixby’yi yayımladı. Bu asistan, ülkedeki W25 ve W25 Flip telefonlarında sunuldu.

Yapay zekâ destekli Bixby, Galaxy S25 ile tüm dünyadaki kullanıcılara sunulabilir

ET News tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre şirket, yapay zekâ destekli Bixby, artık sadece Çin’e özel değil herkese getirmek istiyor. Bunun da Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesiyle olacağı belirtilmiş.

Yani ocak itibarıyla çok daha gelişmiş bir Bixby görebiliriz. Bu asistan, OpenAI’ın GPT’si veya Google’ın Gemini’ı gibi bir büyük dil modelinden (LLM) güç alacaktır. Tabii hangi modelin kullanılacağı belli değil. Bu güncellemeyle yeni Bixby; çok daha doğal konuşmalar yapma, karmaşıık soruları yanıtlama, takvim başta olmak üzere cihazdaki uygulamalarla entegre çalışmasını, ekranda olan bitmesini anlama gibi yetenekler kazanarark tam bir dijital asistan olmaya başlayacaktır.

İddiaya göre One UI 7, gelişmiş Bixby’i resmen kullanıcılara getirecek. İlk başta S25 serisine gelmesi beklese de söylentiler, daha eski Galaxy telefonlara da gelebileceği yönünde. İddiaların gerçek olup olmadığını önümüzdeki ay göreceğiz. Gerçekse Apple’ın ertelenen yapay zekâ destekli Siri’si ve Samsung’un yapay zekâ destekli Bixby, birbirilerine ciddi rakip olacaklar.