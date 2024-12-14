YouTuber Ruhi Çenet, son videosunda sarf ettiği sözler sonrası Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

YouTube Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden Ruhi Çenet, geçtiğimiz gün Türkiye'nin gündemine oturan videolarına bir yenisini daha ekledi. Bir Rus mağara ekibiyle dünyanın en derin mağarası olarak bilinen Krubera Mağarası'na iniş gerçekleştiren Ruhi Çenet, mağaracılık adına önemli bilimsel verilerin elde edilmesine katkıda bulundu ve takipçileri için de heyecanlı bir belgesel sundu.

Ancak söz konusu video, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile Ruhi Çenet'i karşı karşıya getirdi. Çenet'in videonun başındaki "Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar." sözlerine karşı dün öğle saatlerinde bir açıklamada bulunan Türkiye Mağaracılık Federasyonu, Ruhi Çenet'in kendilerinden yardım istediğini ancak kendilerinin eğitim teklifini reddettiğini öne sürdü. Çenet ise federasyonun bu açıklamalarına bugün paylaşmış olduğu bir video ile yanıt verdi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun video hakkında paylaşmış olduğu açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun bilgisine: Ruhi Çenet’e Krubera’ya girmek için bizden yardım istediğinde gereken eğitimleri verebileceğimizi, yalnız Krubera’ya eğitmenlerimizden biri ile girmesi gerektiğini ilettik. Kendisi bu teklifimizi reddetti.

Vermek istediğimiz kapsamlı eğitim için zamanı olmadığını söyleyen Çenet’in videosunda üst üste atlattığı hayati tehlikeler (21. dk), mağaracılığın neden uzun ve kapsamlı bir eğitim gerektirdiğini gösteriyor.

Ruhi Çenet'in federasyonun bu açıklamasına yanıtı ise şu şekilde oldu: