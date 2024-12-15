Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Xbox, şimdi de “Geri Sayım İndirimi” ismini verdiği yepyeni bir etkinlik başlattı. Bu kampanya kapsamında onlarca Xbox oyunu büyük indirime girdi.
Geri Sayım İndirimi, 2 Ocak 2025 tarihine kadar Xbox mağazasında devam edecek. Hem PC hem de konsol oyunlarında indirimler var. Üstelik büyük oyunların da fiyatları düşmüş. Bu yüzden kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara ulaşabilirsiniz.
Xbox Geri Sayım İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Red Dead Redemption 2
|469 TL
|154,77 TL (%67)
|Elden Ring
|1.099 TL
|659,40 TL (%40)
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL (%60)
|Starfield
|1.150 TL
|690 TL (%40)
|TEKKEN 8
|1.499 TL
|749,50 TL (%50)
|Hogwarts Legacy
|2.999 TL
|749,75 TL (%75)
|NBA 2K25
|2.900 TL
|1.160 TL (%60)
|Star Wars Outlaws
|2.800 TL
|1.820 TL (%35)
|Microsoft Flight Simulator
|1.000 TL
|500 TL (%50)
|Stray
|395 TL
|197,50 TL (%50)
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|93,50 TL (%75)
|Assassin's Creed Mirage
|900 TL
|360 TL (%60)
|It Takes Two
|1.499 TL
|299,99 TL (%80)
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|499 TL
|99,80 TL (%80)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.450 TL
|580 TL (%60)
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL (%85)
|Battlefield 2042
|699 TL
|69,99 TL (%90)
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL (%90)
|Forza Horizon 5
|999 TL
|499,50 TL (%5
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.