Xbox, "Geri Sayım İndirimi" ismini verdiği yeni bir kampanya başlattı. Kampanyada birçok oyunun fiyatı kaçırılmayacak düzeyde düştü.

Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Xbox, şimdi de “Geri Sayım İndirimi” ismini verdiği yepyeni bir etkinlik başlattı. Bu kampanya kapsamında onlarca Xbox oyunu büyük indirime girdi.

Geri Sayım İndirimi, 2 Ocak 2025 tarihine kadar Xbox mağazasında devam edecek. Hem PC hem de konsol oyunlarında indirimler var. Üstelik büyük oyunların da fiyatları düşmüş. Bu yüzden kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara ulaşabilirsiniz.

Xbox Geri Sayım İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Red Dead Redemption 2 469 TL 154,77 TL (%67) Elden Ring 1.099 TL 659,40 TL (%40) EA Sports FC 25 2.899,99 TL 1.159,99 TL (%60) Starfield 1.150 TL 690 TL (%40) TEKKEN 8 1.499 TL 749,50 TL (%50) Hogwarts Legacy 2.999 TL 749,75 TL (%75) NBA 2K25 2.900 TL 1.160 TL (%60) Star Wars Outlaws 2.800 TL 1.820 TL (%35) Microsoft Flight Simulator 1.000 TL 500 TL (%50) Stray 395 TL 197,50 TL (%50) Mafia: Trilogy 374 TL 93,50 TL (%75) Assassin's Creed Mirage 900 TL 360 TL (%60) It Takes Two 1.499 TL 299,99 TL (%80) Alan Wake 2 1.099 TL 549,50 TL (%50) The Witcher 3: Wild Hunt 499 TL 99,80 TL (%80) Avatar: Frontiers of Pandora 1.450 TL 580 TL (%60) Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL (%85) Battlefield 2042 699 TL 69,99 TL (%90) Borderlands 3 459 TL 45,90 TL (%90) Forza Horizon 5 999 TL 499,50 TL (%5

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.