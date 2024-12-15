CD Projekt, herkesin aklındaki soruyu yanıtlayarak Ciri'yi merkezine alacak The Witcher 4'te Geralt'ın kesin olarak karşımıza çıkacağını açıkladı.

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden olan The Game Awards, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Etkinlikte birçok kategoriden yapım ödüller kazanmıştı. Aynı zamanda birçok yeni oyundan da duyuru görmüştük. Bu duyurulardan bazıları hayranlarının heyecanını tavan yaptıracak oyunlardı.

The Game Awards’ta en çok dikkat çeken oyunlardan biri, The Witcher 4’ün resmî duyurusu ve fragmanıydı. Sinematik fragman, bize oyunda karşımıza çıkacak şeyler hakkında fikir verirken Ciri’nin ana karakter olacağını göstermişti. Hâliyle de herkesin aklına “Geralt olacak mı?” sorusu geldi.

Geralt, The Witcher 4’te kesin olacak

Direkt olarak IGN’e konuşan CD Projekt, ikonik karakter Geralt’ın herkesin beklediği gibi oyunda olacağını doğruladı. Ancak herhangi bir detay vermekten de kaçınıldı. Nasıl bir rolü olacağını görmek için oyuncuların beklemesi gerektiği ifade edildi. Bir bilgi olmasa da kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, Geralt'ın bu oyunda ana karakter olmayacağı.

CD Projekt, Geralt’ın oyunda nasıl bir rol olacağı konusunda çok titiz davranıyor. Hatta gelen bilgilere göre herkese bu konuda gizlilik sözleşmesi imzalatılmış. Örneğin oyunlarda karaktere ses veren Doug Cockie, birkaç gün önce The Witcher 4 hakkında yorum yaptığı için CD Projekt’ten tepki aldığını belirtmişti.

Kısacası şirket, Geralt’ın yer alacağını doğrulasa da oyunu ve diğer detaylarını çok gizli tutmaya çalışıyor. Bu da hayranları daha da heyecanlandıran bir şey. Nasıl bir yapım olacağını bekleyip göreceğiz.

The Witcher 4 fragmanı