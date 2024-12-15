GTA 6'ya ait olduğu söylenen bir video, dün akşam tüm sosyal medyanın gündemindeydi. Ancak kısa süre sonra sızıntının sahte olduğu ortaya çıktı.

2025 sonbaharında gelmesi beklenen Grand Theft Auto 6 ya da daha çok duyduğumuz adıyla GTA 6, şüphesiz tarihin en çok merak edilen oyunlarından biriydi. Neredeyse tüm oyunseverler tarafından beklenen yapımdan sadece geçen sene bir fragman görmüştük. O zamandan beri de yeni bir şey gelmemişti.

Tabii ki bazı sızıntılar yaşanıyordu. Dün akşam ise bunlardan birinin daha yaşandığı düşünüldü. Öyle ki oyuna ait olduğu söylenen bir video, sosyal medyayı karıştırdı, kısa sürede herkeste heyecan yarattı.

GTA 6’ya ait olduğu iddia edilen o video

Yukarıdan görebildiğiniz bu videonun GTA 6 haritasından bir bölgeye ait olduğu öne sürüldü ve tüm hesaplardan paylaşılmaya başladı. Arabaların oyundan olduğunu ve diğer unsurların da çok benzediğini belirtenler de vardı.

Ancak sahte olduğu ortaya çıktı

Kısa sürede tüm sosyal medyada yayılıp heyecan yaptıran bu video, hakkında sonradan hayranların moralini bozacak bir gelişme yaşandı. Videoyu ortaya çıkaran kişi, Discord üzerinden yaptığı açıklamada GTA 6’ya ait olduğu belirtilen videonun sahte olduğunu açıkladı.

Long Long Time isimli bu kullanıcı, açıklamasında videonun kendisi tarafından yapıldığını belirtti ve bu konuda kanıtlar sundu. Hiç bu kadar büyümesini beklemediğini de ekledi.

Yani bir sızıntı daha sahte olmasıyla tarihe karıştı. Bu tarz sahte videoların ne kadar gerçekçi hâle geldiğini görebiliyoruz. Artık ne gerçek ne değil ayırt etmek çok zor. Ayrıca bu olay, GTA 6’nın ne kadar çok beklenen bir oyun olduğunu tekrar gözler önüne seriyor.