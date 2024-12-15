MÖ 1200 yılında ortaya çıkan Fenike alfabesi, herkesin bildiği üzere ilk alfabe özelliğini taşıyordu. Ancak son yapılan kazılarda çok daha eski bir alfabeye rastlandı.

Bilim dünyasını heyecanlandıran bu gelişme, kil bir silindirin üzerinde yazıların dünyanın en eski alfabesine işaret ettiğini gösteriyor.

Tüm ezberleri bozan bu alfabe kime ait?

Suriye’de bulunan tablet, tahminlere göre MÖ 2400’lere ait.

Yani, Fenike alfabesinden de neredeyse 500 yıl eski olan bu alfabe, bir parmak uzunluğundaki silindirlere yazılı hâlde bulundu. John Hopkins Üniversitesinden bir ekip, buldukları bu yazı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Araştırmacılar, bu yazma biçiminin dili, insanlar arasında erişilebilir ve kullanılabilir bir duruma getirdiğini düşünüyor.

Suriye’nin batısında küçük şehirlerin nasıl oluştuğunu ele almak isteyen ekip, 16 yıldır devam eden bir kazı sürecinde.

Tell Umm el Marra’da gerçekleştirilen kazı çalışmasından önce arkeologlar, Erken Tunç Çağı’na ait mezarlara da rastlamışlardı. Bunun yanına bir de kil silindirde yazan yazılar, insanların yeni iletişim teknikleri denediğini gösteriyor.

Silindirin üzerinde bulunan deliklere bakılırsa bunun bir tür etiket görevi gördüğü düşünülüyor. Karbon tarihleme tekniklerinin kullanımıyla bu yazının, MÖ 2400’e ait olduğu da doğrulandı. Yazıyı ise tercüme edecek bir araç şu an için yok.

Daha önce araştırmacılar, alfabenin Mısır ya da civarında icat edildiğini düşünse de bulunan bölge tamamen farklı. Bu da bilim dünyasında aydınlanmayı bekleyen bir gelişme olarak yerini alıyor.

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