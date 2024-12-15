Steam'de Bandai Namco Oyunlarına %90'a Varan İndirim Geldi

Steam'da Bandai Namco oyunlarına %90'a varan indirim geldi.

Steam'deki indirim kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Yayıncı indirimleri kapsamında Bandai Namco oyunlarına %90'a varan indirim geldi. İndirime giren oyunlar arasında popüler Dragonball yapımları ve Tekken oyunları da yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan en dikkat çeken indirimleri listeliyoruz.