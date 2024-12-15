Steam'de Bandai Namco Oyunlarına %90'a Varan İndirim Geldi

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Steam'de Bandai Namco Oyunlarına %90'a Varan İndirim Geldi
Steam'da Bandai Namco oyunlarına %90'a varan indirim geldi.

Steam'deki indirim kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Yayıncı indirimleri kapsamında Bandai Namco oyunlarına %90'a varan indirim geldi. İndirime giren oyunlar arasında popüler Dragonball yapımları ve Tekken oyunları da yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan en dikkat çeken indirimleri listeliyoruz.

Steam'de indirime giren Bandai Namco oyunları

  Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
TEKKEN 8 $44.99 $22.49 (50% İndirim)
ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN $39.99 $3.99 (90% İndirim)
DRAGON BALL Z: KAKAROT $39.99 $9.99 (75% İndirim)
DRAGON BALL FighterZ $39.99 $6.39 (84% İndirim)
GOD EATER 3 $32.99 $3.29 (90% İndirim)

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