Bad Boys 3, Bu Hafta Sonu Elde Ettiği Hasılatla Rekor Kırdı

Will Smith ve Martin Lawrence'ın baş rollerini paylaştığı efsanevi seri Bad Boys, 17 yıllık aradan sonra üçüncü filmiyle geri döndü. 7 Ocak tarihinde vizyona giren film bu hafta sonunda elde ettiği hasılatla en başarılı ocak çıkışlı film unvanını kazandı.

Bu hafta sonu yaşanan gelişme, 2020 yılının ilk önemli gişe haberlerinden biri oldu. 7 Ocak tarihinde beyaz perdeyle buluşan serinin üçüncü filmi Bad Boys for Life, gösterime girişiyle birlikte rekor kırdı.

Will Smith ve Martin Lawrence’ı tekrar bir araya getiren, uzun zamandır beklenen devam filmi; hafta sonu boyunca 59,1 milyon dolarlık hasılat elde etti. Yapılan tahminlere göre bu rakam çok daha ileriye gidecek.

En büyük çıkış hasılatı yakalayan yeni ocak çıkışlı film

Martin Luther King Günü olarak bilinen ABD ulusal bayramında elde edilen hasılatla birlikte yapılan tahminlere göre filmin 4 günlük vizyona giriş hasılatı 73 milyon doları bulacak. Bu da filmi ocakta çıkan en büyük hasılata sahip ikinci film unvanına ulaştıracak. Zira Clint Eastwood imzalı savaş dramı American Sniper, 2015 yılında yine 4 günlük bir hafta sonu döneminde tam 107 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmişti.

Bunun yanında American Sniper, 2015 yılında bu başarıyı elde ettiğinde zaten daha önceden vizyona girmiş durumdaydı. Bu detayı göz önünde bulundurursak Bad Boys for Life, şu ana kadarki en yüksek hasılatla vizyona giriş yapmış Ocak çıkışlı film unvanının sahibi oluyor. Analistlerin 40 milyon dolar hasılatla açılış yapacağı üzerine olan tahminlerinden sonra ulaşılan rakam, Sony'yi açık bir şekilde kazanan isim haline getiriyor. Bu aynı zamanda Bad Boys 4’ün çekimlerine beklenenden çok daha kısa bir süre içerisinde başlanabileceği anlamına geliyor.

Bütün hafta sonunun gişe başarı sıralamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte bu hafta sonu en çok hasılat elde etmiş 10 film;