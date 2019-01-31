BAE, Dünyanın En Büyük ‘Sanal Batarya Tesisini’ Açtı

Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan çöllerinde kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, rekor kırmayı seven bir ülke. Petrolden gelen paranın ve bol miktarda boş araziye sahip olmalarının da bu durumda önemli etkisi var. Dünyanın en uzun kulesi, dünyanın en büyük alışveriş merkezi gibi yapılara sahip olan ülke, şimdi de dünyanın en büyük ‘sanal batarya tesisine’ sahip.

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki diğer ülkelerin aksine çevreye duyarlılık ve fosil yakıt bağımlılığından kurtulma konusunda çok daha kararlı. Elbette ki bunun nedenleri arasında ülkenin coğrafi konumu ya da ülkenin ekonomik yapısı gibi etmenler de var, ancak ülkenin çabası da takdiri hak ediyor. BAE, dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlalarına da sahip.

Bu enerjiyi depolamak içinse ülke, Japon firması NGK’ya sodyum-sülfür bazlı batarya tesisleri kurdu. Aslında Abu Dhabi şehrinin çeşitli yerlerine kurulan 10 ayrı sütun var. Bütün sütunlar tek bir merkezden kontrol edilebiliyor, bu yüzden de ülkenin enerji bakanlığı bu sisteme ‘Sanal Batarya Tesisi’ diyor.

BAE’li yetkililerin lityum-iyon piller yerine sodyum-sülfür seçmesinin nedeni ise sıcaklık. Lityum-iyon bataryaların sağlıklı çalışmaları için iyi soğutulmaları gerekiyor. NGK’nın bataryaları ise 300 santigrat derecede dahi çalışabiliyor.

BAE’nin yeni batarya sistemi o kadar kuvvetli ki, genel bir elektrik kesintisi halinde şehre altı saat daha yetecek güç sağlayabilir. Bu, aynı zamanda NGK’nın da kendi adına rekoru.