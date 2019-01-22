Geçtiğimiz hafta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ebeveynlerin telefonlarına kurmasını rica ettiği uygulama büyük ilgi çekti.

2018'in son aylarında Google Play ve App Store üzerinden yayınlanan, uyuşturucu kaynaklı ihbar ve bildirimlerin tek tuşla yapılabildiği 'Uyuma' uygulaması, Soylu'nun çağrısından önce yaklaşık 30 bin kişi tarafından indirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz hafta katıldığı Sporla Kal Güvende Kal Projesi etinliğinde çağrıda bulunmuş ve ebeveynlerin bu uygulamayı kurmasını rica etmişti. Aradan geçen 1 haftada toplam 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi ve uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı 3.588'i buldu.

Soylu'nun uygulamayla ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

"Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin. Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez. Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. "

Uygulamayı cihazınıza yüklemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.