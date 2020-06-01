Peak Games’in Rekor Satışıyla İlgili 3 Bakandan Açıklama

Türkiye tarihinin en değerli girişimlerinden biri hâline gelen Peak Games, tam 1,8 milyar dolar gibi rekor bir ücret karşılığında Zynga tarafından satın alındı. 3 bakan, Peak Games'in bu gurur verici rekor satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde kurulan ve faaliyetleriyle dünya çapında tanınır hâle gelen firmaların zaman zaman yurt dışı merkezli dev şirketler tarafından satın alındığına şahit oluyoruz. Bunlardan biri de yakın zaman önce gerçekleşti.

Yerli mobil oyun şirketi Peak Games, 1,8 milyar dolar karşılığında dünyanın en büyük oyun firmalarından Zynga tarafından satın alındı. ABD televizyonlarında reklam veren ilk Türk şirketi Peak Games’in rekor bir fiyata satılmasının detaylarını buradaki yazımızda sizlere aktarmıştık. Şimdiyse 3 bakan, Peak Games’in bu rekor satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı, Peak Games’i tebrik etti:

Peak Games’in satışına ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımında “Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Zynga’nın Peak Games’i satın almasını değerlendirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye tarihinin en değerli şirketlerinden biri arasına girmeyi başaran Peak Games’in Zynga tarafından satın alınmasını 'çok önemli bir gelişme' olarak değerlendirdi. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme.”

Ticaret Bakanı: ‘Zynga’nın Peak Games’i alması gurur verici’

Peak Games’in Zynga tarafından satın alınmasını değerlendiren bir başka isim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oldu. İki şirket arasındaki anlaşmayı 'gurur verici' olarak nitelendiren Bakan Pekcan, dijital oyun sektörünün arkasında olduklarını söyledi. Ruhsar Pekcan’ın konu hakkındaki açıklamasıysa şu şekilde oldu:

“Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri hâline gelen Peak, Zynga tarafından satın alındı. Bu, Dijital Oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle sektörümüzün arkasındayız.”