Dünyanın sonunu göstermek için kullanılan sembolik bir saat olan Kıyamet Saati, bu yıl sona hiç olmadığı kadar yaklaştı. Üstelik saat, koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye başladığından bu yana saat daha hiç güncellenmedi.

Atom çağının kapılarını açan bilim insanları, 73 yıl önce insanlık için bir "kıyamet saati" oluşturdular. Kıyamet saati, Chicago Üniversitesi'ndeki Bulletin of the Atomic Scientists (Atom Uzmanları Bülteni) dergisinin yönetici kadrosu tarafından ilk kez 1947 yılında oluşturuldu ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer rekabetin uyarı göstergesi olarak ortaya çıktı.

Nükleer kıyameti temsil eden ve insan eliyle ayarlanan kıyamet saati ilk olarak gece yarısına 7 dakika kalaya sabitlenmişti. Saat 00.00, insanlığın geleceğini yok edeceği zamanı temsil ediyor. Kıyamet Saati, insanlık için kesin bir geri sayım değil ve elbette bir sembolden ibaret.

Kıyamet Saati, gece yarısına yani dünyanın sonuna 100 saniye kaldığını gösteriyor

Kıyamet Saati, ABD ve Rusya arasındaki Soğuk Savaş döneminden (1947-1991) bu yana birçok kez değişiklik geçirdi. Saat, kıyamete en çok 1953, 2018 ve 2020 yıllarında yaklaştı. 1953 yılında ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak hidrojen bombalarını test etmesi saatin gece yarısına iki dakika kalaya ilerlemesine neden olmuştu.

Bulletin of the Atomic Scientists, iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle Kıyamet Saati'ni Ocak 2018'de bir kez daha 120 saniye kalaya ayarladı. Ancak şu anda gece yarısına uzaklığı yalnızca 100 saniye olan saat, sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Saatin gece yarısına en uzakta olduğu yıl ise 17 dakikayla 1991 yılı olarak biliniyor.

Koronavirüs, Kıyamet Saati'nin ileri alınmasıyla sonuçlanabilir mi?

Atom Uzmanları Bülteni yönetim kurulu, Ocak 2020'de saati 100 saniye kalaya ayarladıklarında koronavirüs salgını henüz dünyayı kasıp kavurmamıştı. Kıyamet Saati, salgının ardından hiç hareket etmedi ve aslında bu şaşırtıcı değil. Yönetim kurulu, saati tahmin etmek için yılda iki kez toplanıyor ve saat her çıkmaza yanıt olarak hızlı bir şekilde ayarlanmıyor.

Koronavirüs salgınının saatin bir sonraki hareketinde rol oynaması muhtemel. Dünyanın gidişatı son yıllarda oldukça endişe verici ve Kıyamet Saati, yakında yelkovanı biraz daha ilerleterek yaşananlara tepkisini gösterebilir.