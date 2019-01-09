Stres Seviyenizi Ölçtüğü İddia Edilen Optik İllüzyon

Sosyal medyada viral olmayı başaran bu görselin, stres seviyesini ölçebildiği iddia ediliyor.

Japon nörologlar tarafından geliştirildiği iddia edilen bu optik illüzyon sayesinde stres seviyenizi ölçebildğiniz iddia ediliyor. Sosyal medyada bir anda yayılan optik illüzyon, kısa süreli bir bakış attığınızda stres seviyenizi ölçmenizi sağlıyor. Kısa sürede viral olan bu illüzyona hemen bir göz atalım.

Eğer görsel sizin için hiç hareket etmiyorsa stres seviyeniz düşük demektir.

Görsel biraz hareketliyse orta seviyede streslisiniz.

Görsel, disko topu gibi sürekli hareket ediyorsa ciddi bir stres içerisindesiniz.

Japon nörolog Yamamoto Hashima tarafından tasarlandığı iddia edilen bu görselin, yıllar öncesinde 50 yaşındaki Oleksandriya tarafından Ukrayna'da geliştirildiği de söyleniyor. Anlayacağınız bu 'testi' çok da fazla ciddiye almamak gerek.