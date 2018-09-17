Bal Arıları Zorluklara Karşı Organizmalar Gibi Davranıyor

Oldukça sistematik bir işleyişe sahip arı kolonileri, zorlu şartlarda kraliçeyi korumak için oldukça fedakar davranıyor. Şartlara uygun şekil ve ısı değiştiren kolonilerin fiziksel strese dayanıklılığı oldukça yüksek.

Bal arısı sürüleri, fiziksel strese karşı bir olup adeta süper organizmalar gibi davranıyorlar. Bunu yaparken bazılarının üzerine diğerlerinden daha fazla yük binmek zorunda kalıyor. Uygun yerlerde aşağı doğru kolonileşen arılar, zor koşullarda kraliçeyi korumak için adeta kalkan görevi görürler.

Araştırmacıların verilerine göre bal arıları, koni şeklinde oluşturdukları yuvanın şeklini ve sıcaklığı değiştirerek zorlu doğa şartlarına uyum sağlayabiliyor. Laboratuvar ortamında incelenen arı konisini sallayan ekip, kısa süre içinde koninin giderek düz bir hal aldığını gözlemledi. Sallandıklarını fark eden alt kısımdaki arılar üst kısma tırmanarak alt kısımda düzlük oluşturup, sarsıntıya dayanıklı hale geldiler.

Araştırmaya göre koninin bağlı olduğu taban kısmında yer alan arılar, diğerlerine oranla daha büyük bir stresle mücadele ediyor. Arılar tehdit hissettiklerinde üst kısımlara ilerler, bu da aslında koninin taban kısmı oluyor. Tehlikeye karşı yukarı ilerleme içgüdüsüne sahip arılar, yukarıda daha büyük bir stresle mücadele etmeye gidiyorlar. Yani tehditlere karşı oldukça fedakarlar diyebiliriz.