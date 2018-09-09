Balıkesir’den Elon Musk’a Uyuşturucu Tepkisi: Çalışmayacağız

Balıkesir, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın canlı yayında uyuşturucu içmesine tepki olarak Tesla’yla çalışmayacaklarını duyurdu.

Kısa süre önce Elon Musk’ın şirketi Tesla’yla elektrikli otobüs satın alımı konusunda anlaşma yapan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın katıldığı bir programda “marihuana” içmesinin ardından çalışmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Gürbüz, “Yerli ve milli markalar önceliğimiz olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtik” diyerek, konunun Musk dışında ABD ile gerilen ekonomik ilişkilerle de ilgili olduğunu belirtmiş oldu.

Balıkesir’i küresel anlamda farklılaştırmak istediklerini belirten Gürbüz, “Balıkesir’i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirmek için Tesla ile ortak bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda da Elon Musk’a geçen hafta davet mektubunda bulunmuştuk” dedi. Gürbüz, konuşmasının devamında “Üstelik şarj istasyonları ve alt yapı dönüşümleriyle birlikte Tesla açısından da ciddi büyüklüğe sahip bir anlaşmaya imza atmış olacaktık. Ancak önceki gün Elon Musk'ın canlı yayında olumsuz örnek oluşturabilecek davranışını, uyuşturucuyla mücadele ve genç nesiller açısından kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle Tesla ile çalışma hedefimizden vazgeçiyoruz. Elon Musk'a yaptığımız daveti de geri çekiyoruz” diyerek farklı ortaklara yöneleceklerini belirtti.

Balıkesir Belediyesinin bu kararının dışında Musk’ın canlı yayında sergilediği bu olayın ardından Tesla hisseleri çok hızlı bir şekilde erimeye başladı. Pek çok proje ortağının tepki gösterdiği “marihuana” krizi daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor.