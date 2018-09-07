Elon Musk'a Göre Hepimiz Bir Simülasyonda Yaşıyoruz

Tesla, SpaceX ve Boring Company gibi büyük şirketlerin sahibi Elon Musk, biz insanların Matrix tarzı bir yalancı gerçeklikte yaşadığını savunuyor.

"Evren yaklaşık 13.8 milyar yıl yaşında. Şu ana kadar ortaya çıkmış olabilecek herhangi bir uygarlık, teknolojik birikimlerini ortaya koymak ve geliştirmek için yeteri kadar zamana sahiplerdi." SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, bu sözleri bugün (7 Eylül 2018) katıldığı The Joe Rogan Experience programında söyledi.

Musk, "Eğer gelişmişlik seviyesini düşünecek olursanız, ya oyunlar gerçeklikten ayrılamayacak hale gelecek ya da medeniyetler sona erecek. Bu sebepten dolayı büyük oranda bir simülasyonda yaşıyoruz. Ayrıca neden sıkıcı bir simülasyon yapasınız ki? Asıl zevkli olan şey gerçeklikten çok daha ilginç şeyleri tasarlamak . Şu anda izlediğimiz filmler ve oynadığımız video oyunları da bunun en temel örnekleri." açıklamasını yaptı.

Milyarder girişimci ise bu simülasyon düşüncesinde yalnız değil. Bazı fikizçiler, kozmologlar ve düşünürler de simülasyon hipotezini ilgi çekici bulup evrenin devamlılığı için zorunlu olarak görüyorlar. Çünkü eğer gelişmiş dünyadışı uygarlıklardan bir tanesi bile simülasyon bir evren oluşturma eğilimindeyse, mantıken bunlardan yüzlercesini yapmış olabilir.

Hatta simülasyondakiler dahi ayrı bir simülasyon dünyası geliştirmiş bile olabilir. Sayı bu kadar fazla olunca da, bu sahte dünyaların içinde yaşayanların da kendilerinin birtakım kodlardan ibaret olduğunu anlaması gittikçe zorlaşacaktır. Çünkü anlamış oldukları "şey", daha önce zaten asıl kodlayıcılar tarafından anlaşılmış ve kodlanmış olacaktır.

Bu düşünce aslında Fermi Paradoksunun temellerini de oluşturuyor. Bu paradoksa göre gelişmiş dünya dışı varlıklar olabilir de olmayabilir de. Bunu doğrulayacak herhangi bir kanıt ya da temasın ise yoktur. Bu da bir çelişki oluşturur.

Elon Musk, Joe Rogan'în programında ayrıca Tesla hakkında da birtakım ufak açıklamalarda bulundu. Dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli bir uçak tasarlayıp üretme fikrinin de olduğunu belirtti.