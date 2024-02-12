Geleneksel finans sektöründe değişim rüzgârları estiğini gösteren bir araştırma yapıldı. Kripto para borsası Bitget tarafından yapılan araştırma, çarpıcı veriler sunuyor.

Dünya çapında en çok kazanç sağlayan sektörlerin başında finans sektörü geliyor. Bu bağlamda; bankacıların yüksek kazançlar elde ettikleri, yıllar boyunca yapılan araştırmalarla tescil edildi. Gelen son haberler ise finans sektöründe büyük bir değişim yaşanmakta olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından Bitget, sektöre ilişkin önemli bir araştırma yaptı. Bu araştırma; alanında uzmanlaşmış bankacıların, kripto para sektörüne geçiş yapmaya başladığını gözler önüne serdi. Üstelik bunun nedenleri de irdelendi. Yapılan araştırmada, dünya çapında hizmet vermekte olan bankaların yüzde 90 gibi çok ciddi bir bölümünün, blockchain teknolojisine geçiş yaptığı veya geçiş yapmak için araştırma sürecinde olduğunun altı çizildi. Evet, geleneksel finans sistemi sessiz sakin bir şekilde değişiyor.

Blockchain, yıllar içerisinde milyarlarca dolarlık bir sektör hâline gelecek

JPMorgan Chase, Barclays, HSBC, Citi Group ve Banco Santander gibi dünyaca ünlü bankaların üzerine çalıştığı blockchain teknolojisi, gelecek yıllarda çok daha fazla anılacak. Analistlerin tahminlerine göre perakende bankacılık pazarındaki küresel blockchain teknolojisinin büyüklüğü, 40,4 milyar dolara ulaşacak. Üstelik bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların blockchain yatırımları, 2025-2026 döneminde 22,5 milyar dolara ulaşacak.

İşte tüm bunlar, bankacılık sektöründen kripto para sektörüne geçiş başlamasına neden oldu. Ancak tek neden bu da değildi. Yalnızca 2023 yılında, beş büyük banka toplam 20.000 kişiyi işten çıkardı. İşini kaybedenlerin çoğunun kripto şirketlerine gittiği vurgulandı. Coinbase tek başına Amazon'dan 197, Alphabet'ten 97, Microsoft'tan 73, Meta'dan 72, Goldman Sachs'tan 37 ve Morgan Stanley'den 29 çalışanı işe aldı. 21 Goldman çalışanı kurumsal kredi kartı girişimi Brex'e katılırken, 18'i Ocak 2020'den Nisan 2022'ye kadar eski Twitter (X) yöneticisi Anthony Noto tarafından yönetilen fintech firması SoFi Technologies'e gitti.

Kripto para işlem platformu Amber Group, bir önceki yıl Goldman Sachs'tan eski bir yönetici ile Morgan Stanley ve Royal Bank of Scotland'dan bankacılar da dahil olmak üzere 250 yeni çalışanı işe aldı. FTX krizinin ardından 2022-2023 yıllarında kripto para piyasasında yaklaşık 2.000 kişi işini kaybetmiş olsa da sektör genişlemeye ve işe alım yapmaya devam ediyor.

Bitget, kripto para piyasasına giren bankacılık personelini analiz etmek için kendilerine gönderilen tüm özgeçmişleri inceledi. Sadece 2 yıl içinde, bankacılık ile ilgili yıllık özgeçmiş sayısı 880'den 1.440'a yükseldi ve 2022'de %113'lük ve 2023'te %143'lük bir artışa işaret etti.

Buna ek olarak, bankacılık sektöründen iş arayanların sayısının da arttığı ifade edildi. 2021'de her 10 başvuru sahibine bir banka çalışanı düşerken, 2023'e gelindiğinde tüm özgeçmişlerin %30'u bankacılık sektöründen geldiği bildirildi. Dahası, aynı dönemde kripto para piyasası dışındaki bireylerin ilgisi %180 artarak 2 yıl içinde %330'luk bir artışa ulaştı.