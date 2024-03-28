Bankaların kredi kartlarından verilen fatura otomatik ödeme talimatlarından yüksek faiz talep etmeye başladığı dikkat çekti. Uzmanlar, bu uygulamanın yasal olmadığını söyledi.

Bankalar, uzun zamandır mevduat toplamak amacıyla otomatik ödeme talimatlarına çeşitli avantajlar sunuyordu. Bu kampanyalar arasında daha çok faiz getirisi, alışveriş puanı gibi teklifler yer alıyordu. Bankalar, otomatik ödemelerde ya faiz işletmiyor ya da çok cüzi faiz oranları talep ediyordu. Son hesap ekstrelerini kontrol eden vatandaşlar bu durumun değiştiğini fark etti.

Otomatik ödeme faizleri yükseldi

Hesap ekstrelerinde "Otomatik fatura ödeme faizi" adı verilen bir tutar olduğunu gören vatandaşlar, tüketici derneklerine başvurdu. Tüketici Konfederasyon (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar." açıklamasında bulundu.

Şu anda kredi kartı faizleri yüzde 3,74 seviyesinde çünkü Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde politika faizini yüzde 35 olarak belirlemişti. Otomatik fatura talimatı faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde bulunuyor. Yani otomatik ödeme faizleri şu anda kredi kartı faizlerini aşmış durumda.

Bankalar aslında bu konuda sözleşmelerde tüketicilere bilgi veriyor. Uzmanlar ise bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu belirterek tüketicileri, ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurmaya davet ediyorlar.