Bansky'nin Kendini Parçalayan Tablosu Rekor Fiyata Satıldı

Anonim sanatçı Bansky'nin "Çöpteki Aşk" isimli tablosu, çıkarıldığı açık artırmada 18 milyon 582 bin sterline satıldı. Sotheby's Müzayede Evi’nin gerçekleştirdiği açık artırmada, bu tablo için beklenen fiyat 4-6 milyon sterlindi. İşte Çöpteki Aşk isimli eserin hikayesi...

İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet veren Sotheby's Müzayede Evi, yeni bir açık artırma etkinliği gerçekleştirdi. Çağdaş Sanat Müzayedesi isimli etkinlikte çok sayıda eser önemli paralara alıcı bulurken, açık artırmada en dikkat çeken eser, kim olduğu belli olmayan ve 2018 yılında 1,1 milyon sterline satılan Kırmızı Balonlu Kız (The Girl with the Baloon) isimli portresinin kendi kendini imha etmesiyle gündem olan Bansky isimli sanatçıya ait Çöpteki Aşk'tı (Love is in the Bin).

Uzmanlar, Çöpteki Aşk isimli eserin 4-6 milyon sterlin aralığında satılacağını düşünüyordu. Ancak açık artırmada beklenmedik bir olay gerçekleşti. Anonim sanatçının eserinin peşine düşen meraklılar, eser bedelini tam 18 milyon 582 bin sterline (yaklaşık 24,6 milyon dolar) kadar yükselttiler. Bu durum, rekor fiyat olarak tarihe geçti.

İşte 18 milyon sterline satılan o tablo

Çöpteki Aşk isimli tablo ile Kırmızı Balonlu Kız isimli tablo arasında önemli bir bağlantı var. Öyle ki Kırmızı Balonlu Kız isimli tablonun kendini imha etmiş hali, Çöpteki Aşk oldu. Sotheby's Çağdaş Sanat Başkanı Alex Brenczik tarafından bu tablo için yapılan açıklamalarda; "Banksy'nin ‘The Girl with the Baloon’ eserinin kendi kendini yok etmesinden bu yana, Banksy bir fenomen haline gelen küresel bir sansasyon oluşturdu. O unutulmaz gecede Banksy, bir sanat eserini parçalayarak yok etmek yerine bir tane oluşturdu. Bugün bu eser, düzen karşıtı sanatın saygıdeğer bir mirasının varisi olarak kabul ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Sotheby's Çağdaş Sanat Uzmanı Emma Baker tarafından yapılan açıklamalarda ise "Herkes Banksy'nin müzayede sırasında kendi eserini parçaladığını düşündü. Ama o yeni bir sanat eseri meydana getirdi. Bu nedenle bugün bu sonuca ulaştık ve kesinlikle başarılı bir çalışma oldu..." denildi.