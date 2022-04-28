Yeni Xbox & Bethesda Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu

Microsoft, yaptığı resmi bir açıklamayla Xbox & Bethesda Showcase etkinliğinin 12 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda etkinliğin birçok yeni oyun hakkında bilgiler içereceği aktarildi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, geçtiğimiz yıllarda oyun devi Bethesda’yı satın almıştı. Dev şirketin bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda bir diğer oyun devi Activision Blizzard’ı da satın alacağı da açıklanmıştı. Bu tarz haberler de Xbox’ın sahibi olan dev şirketin oyun dünyasında oldukça iddialı olduğunu gözler önüne sermişti.

Geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan E3’ün 2022 yılında gerçekleştirilmeyeceğini aktarmıştık. Bu haber birçok insanı üzse de şimdi gelen açıklamalar, oyun severlerin gönlüne su serpti. Xbox, yaptığı yeni bir açıklamayla önümüzdeki yeni etkinliğinin tarihini duyurdu.

Xbox ve Bethesda etkinliği 12 Haziran’da yapılacak

Bugün Microsoft tarafından Xbox resmi sitesinden yapılan açıklamalarda ‘Xbox & Bethesda Showcase’ etkinliğinin ne zaman yapılacağı duyuruldu. E3’ün iptalinden sonra üzgün olan oyunseverleri sevindiren bu etkinliğin 12 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklandı. Şu an için etkinlik hakkında pek bir detay bulunmasa da şirket, Xbox ekosistemine gelecek çeşitli oyunlar hakkında her şeyin etkinlikte yer alacağını aktardı.

Etkinliğin tarihini ve saatini belirten dev şirket, yaptığı açıklamaların kalanında şu ifadeleri kullandı ve etkinliğin dijital platformlardan yayımlanacağını aktardı: “Etkinlikte Xbox Game Studios, Bethesda ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızdan gelen harika oyunlar yer alacak. Xbox & Bethesda Showcase ayrıca yakın zamanda Xbox ekosistemine gelecek çeşitli oyunlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerecek, buna Game Pass’e (hem Xbox hem PC için) gelecek oyunlar da dahil. Etkinliği 30 dilde birçok platformdan takip edebileceksiniz”

Gördüğünüz gibi oyun meraklılarını heyecanlandıran bu etkinlik hakkında şu an için pek fazla bilgi yok. Ancak, Bethesda’nın uzun yıllardır heyecanla beklenen uzay temalı RPG oyunu Starfield hakkında birçok yeni detayın yeni Xbox etkinliğinde paylaşılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.