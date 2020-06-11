Battlefield ve Mass Effect, Steam'de Satışa Sunuldu

Electronic Arts, bir parti daha oyunu Steam'de yayınladı. Dev yayıncı, Valve’ın dağıtım hizmetindeki tüm Mass Effect, Battlefield ve Star Wars Battlefront oyunlarını kullanıma açtı.

PC oyuncuları, daha önce Steam'de bulunmayan iki oyun olan Mass Effect 3 ve Mass Effect Andromeda sahibi olabilecekler. Ayrıca Battlefield 1, Battlefield Hardline, Battlefield 3, Battlefield 4 ve Battlefield 5 Steam’de ulaşılabilir hâle geldi.

Oyuncuların bu en yeni Steam sürümlerini satın alabilmeleri için önceki tüm EA oyunlarında olduğu gibi bir EA hesabına sahip olmaları gerekiyor; aksi takdirde oyunlar çalıştırılamıyor. Ayrıca oyunların hepsi olmasa da bazıları Origin hesabı da gerektirebilir. Steam’e yeni giriş yapan bu oyunların indirim fırsatlarına da sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin Battlefront 2'yi %50 indirimle ve Battlefield 3'ü ise %75 indirimle satın alabilirsiniz.

Steam'de bulunan en yeni EA oyunlarının tam listesi:

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition

Mass Effect: Andromeda

Mass Effect 3

Battlefield Hardline

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield V

Listedeki oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Steam’in oyun satışı konusunda tekel hâline gelen konumu her ne kadar son zamanlarda Epic Games tarafından sarsılsa da Steam hâlâ pazarın büyük çoğunluğuna hakim. Yaz mevsimi çoğu insana deniz, kum ve güneşi hatırlatsa da çoğu bilgisayar oyuncusu için yaz demek Steam Yaz İndirimleri demek.

Birçok oyuncu hâlâ büyük bir heyecanla Steam Yaz İndirimleri'ni bekliyor. Bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da o kadim soru ortaya çıkıyor: Steam Yaz İndirimleri ne zaman? Bu sorunun cevabına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.