Battlefield V'in 'Firestorm' Battle Royale Modunun Detayları

Merakla beklenen Battlefield V'in Battle Royale modunun adı belli oldu. Firestorm adıyla kullanıma sunulacak oyun modu, oldukça heyecan verici görünüyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtımı gerçekleştirilen Battlefield V, her geçen gün daha fazla detaylanıyor. Bugün itibariyle Battlefield YouTube kanalında yayınlanan yeni video, oyunun Firestorm adındaki Battle Royale modunun detaylarını gözler önüne seriyor.

Videodan da görebileceğiniz üzere Firestorm moduyla Battlefield V, diğer Battle Royale oyunlarından küçük farklılıklarla ayrılıyor. 16 adet 4 kişilik takımlar halinde oynanabilecek mod, aynı Conquest modunda olduğu gibi toplamda 64 kişilik bir haritada oynanacak. Ancak Firestorm modunun haritası, bir Battlefield oyununda görebileceğiniz en büyük harita olacak.

PUBG ve Fortnite'taki alan daralması mantığı, biraz gerçek dışı olarak değerlendiriliyor. Battlefield V'te ise bu durum, oldukça gerçekçi ve korkutucu olacak gibi görünüyor. Gerçek bir yangın fırtınası ile göz dolduran Firestorm modu, beraberinde farklı yenilikleri de getiriyor. Diğer Battlefield modlarında yer alan aynı 'binaların yıkılabilirliği' ve taşıt odaklı oynanış tarzı, Firestorm'da da karşımıza çıkıyor.

Oyunun 'War Stories' moduyla da ilgili önemli bilgiler veren videoyla beraber EA ve Dice, Battlefield V'in uzun soluklu bir oyun olacağını iddia ediyor. Çıkış tarihi 20 Kasım'a ertelenen Battlefield V, şu an oyunu ön sipariş verenler tarafından beta sürecinde oynanabiliyor. Aynı zamanda oyun, 6 Eylül itibariyle herkesin katılabileceği açık beta sürecine girmiş olacak.