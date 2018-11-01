Battlefield V'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

DICE, 20 Kasım'da piyasaya çıkacak olan Battlefield V'in nasıl bir sistemle oynanabileceğini resmen açıkladı.

Yapımcılığını bir kez daha DICE'ın üstlendiği Battlefield V'in sistem gereksinimleri, firmanın Reddit'teki resmi hesabı tarafından yayınlandı. Yayınlanan özelliklere göz atarak sisteminizin oyunu kaldırıp kaldıramayacağını öğrenebilirsiniz. Minimum Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit)

Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD FX-8350 /Core i5 6600K

AMD FX-8350 /Core i5 6600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1050 / GTX 660 2GB / RX 560 / HD 7850 2GB

GTX 1050 / GTX 660 2GB / RX 560 / HD 7850 2GB Depolama: 50GB Önerilen Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790 Bellek : 12GB

: 12GB Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / RX 580 8GB

GTX 1060 6GB / RX 580 8GB Depolama: 50 GB İLGİLİ HABER Battlefield V Tasarımcısı, Call of Duty: Black Ops 4'ten Banlandı

Kaynak : https://www.pcgamer.com/battlefield-5-system-requirements-officially-confirmed/

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