  • Battlefield V'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Battlefield V'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

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DICE, 20 Kasım'da piyasaya çıkacak olan Battlefield V'in nasıl bir sistemle oynanabileceğini resmen açıkladı.

Yapımcılığını bir kez daha DICE'ın üstlendiği Battlefield V'in sistem gereksinimleri, firmanın Reddit'teki resmi hesabı tarafından yayınlandı. Yayınlanan özelliklere göz atarak sisteminizin oyunu kaldırıp kaldıramayacağını öğrenebilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: AMD FX-8350 /Core i5 6600K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 1050 / GTX 660 2GB / RX 560 / HD 7850 2GB
  • Depolama: 50GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790
  • Bellek: 12GB
  • Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / RX 580 8GB
  • Depolama: 50 GB
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Kaynak : https://www.pcgamer.com/battlefield-5-system-requirements-officially-confirmed/
Etiketler: battlefield v
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