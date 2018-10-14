BDDK, Akbank'a Kripto Para Hizmetleri Sunma İzni Verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Akbank'a dijital para ihraç etme ve ödeme hizmetleri sunma alanlarında izin verdi.

Akbank, geçtiğimiz Ocak ayında AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. adında yeni bir dijital para ve ödeme hizmetleri şirketi kurmuştu. Şirketin sermayesi ise 12 milyon TL olarak belirlenmişti. Akbank'ın yan kuruluşu olarak hizmet verecek olan şirket uzun süredir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni bekliyordu.

Kuruldan beklenen karar nihayet geldi. BDDK, açıkladığı kararla AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini verdi.

Gelen iznin yanında BDDK, aynı zamanda Akbank T.A.Ş.’nin, AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye pazarlama ve satış sonrası desteği, çağrı merkezi operasyonları ve suistimal operasyonlarının yönetimi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti vermesi kararını aldı.