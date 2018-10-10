Kripto para piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarının bir numaralı sorumlusu olan balina yatırımcılar, 2018’in başından bu yana eski günlerini aratan Bitcoin’i ve tüm piyasayı yeniden uçurmak için derin sulardan yukarıya çıkmak zorundalar. Av mevsimi yaklaşıyor, balinalar soğuk sulara geri dönüyor. Peki bundan sonra neler olacak?

Hemen hemen yatırımcılıkla ilgili her sektörde, piyasanın ağa babası gibi görünen varlık sahipleri vardır. Aslında çok eski bir ticari taktik olan alım-satımda manüpilatif dalgalar yaratmak, henüz temelleri tam oturmayan kripto para dünyası için oldukça geçerli bir yöntem haline geldi. Elbette bu yöntemi kullanmak için milyonlarca dolara ihtiyacınız var.

Madalyonun diğer tarafındaki daha küçük yatırımcılar, balinaların hareketlerini yakından takip etmek zorundalar. Öngörülmesi ne kadar güç olsa da çoğu zaman yasal düzenlemeler, resmi borsa komisyonlarında verilen kararlarla balinaların tavrı netleşiyor.

Kripto para piyasaları üzerine çalışan araştırma şirketi Chinalysis, bugüne kadar üretilen yaklaşık 17 milyon Bitcoin’in büyük kısmına sahip olan balina yatırımcılarını araştırdı. Araştırma için seçilen örneklemdeki en küçük balinanın bile 12 bin civarında, en büyüklerinin ise 85 bin civarında Bitcoin’e sahip oldukları açıklandı. Bu Bitcoin tutarları, güncel dolar karşılıklarına göre 75 milyon ila 541 milyon dolar arasında değişen servetlere sahip balinalara işaret ediyor.

Araştırmacılar, Bitcoin’in internet üzerinden yasa dışı alışveriş için kullanıldığı yıllardan kalma, hala aktif olan 3 “suçlu balina” cüzdanını da gruba dahil ettiler. Bu hesaplarla birlikte incelenen balina cüzdanı sayısı 32’ye çıktı. En dikkat çekici olan hesaplar ise 2017 başında aktif olan ve o tarihlerden bu yana alım satım yapan 9 “tüccar balina” hesabı oldu. Bu yatırımcılar, Bitcoin değeri kat ve kat artmışken piyasaya giriş yapan, halihazırda zengin insanlar.

Chainalysis şirketinin ekonomistlerinden Kim Grauer, yaygın anlayışın aksine tüccarların, Bitcoin düşüşleri sırasında alım yapmadıklarının anlaşıldığını belirtti. Araştırmacılar, fiyatların bilinçli olarak düşürülüp, ardından yeniden çok sayıda Bitcoin alımı yapıldığına dair geçerli bir kanıta rastlamadılar.

Balinaların sıkça tercih ettiği söylenen alım-satım işlemlerinde fiyat manipülasyonlarını kolaylaştıracak işlemler yapmak, sonuçlara göre tüccar balinalar arasında o kadar da yaygın değil. Söz konusu 9 hesaptan 3’ünün Çin’de bulunuyor olması da dikkat çekici bir detay. Söz konusu hesapların sadece kişilere bağlı olma zorunluluğu da yok. Bu hesaplar, borsalar ya da çeşitli ticari kuruluşların dengeli bir ekonomi politikası yürütmek için kullandıkları yatırım araçları da olabilir. Yani biz milyoner bir kimlik görmeyi beklerken, her gün adını duyduğumuz bazı şirketlerin Bitcoin tüccarı olduklarını öğrenebiliriz.

Araştırmacıların inceleme altına aldıkları diğer iki balina kategorisi, madenci balinalar ve Bitcoin ucuzken düşük fiyattan yatırım yapan fırsatçı balinalar oldu. Sonuçlara göre bu iki balina grubunun, suçlu balinalar ve tüccar balinalar kadar aktif olmadıkları ortaya çıkıyor. Bir diğer deyişle madenci ve fırsatçı balinalar, kripto para dünyasında popüler bir akım olan, yatırımların elde bekletildiği HODL tekniğini uyguluyorlar.

32 balinanın arasında yer alan son grup ise kayıp balinalar oldu. Araştırmacılar, bir süredir aktif olmayan 5 balina cüzdanını da incelediler. Bu yatırımcıların, büyük bir ihtimalle cüzdan şifrelerini unuttukları ya da kaybettikleri düşünülüyor (Bir şifre yüzünden elinizden milyonlarca dolar kayıp gidiyor, hayali bile ürkütücü). Chinalysis’e göre 17 milyon Bitcoin’den 4 milyonu sonsuza dek kayıp olarak kalacak.

Elbette piyasada borsadan borsaya dolaşan sinsi balinalar da mevcut. Ayrıca araştırmaya konu olmayan, daha büyük Bitcoin servetine sahip balinalar var. Bu isimleri tespit etmek, hangi borsada ne zaman yatırım yapacaklarını tahmin etmek araştırmacılar için bile çok zor.

En büyük balinanın ise Bitcoin’in hala gerçek kimliği belli olmayan Satoshi Nakamoto olduğu düşünülüyor. Piyasadaki kayıp 4 milyon Bitcoin’in 1 milyon kadarı Satoshi’nin piyasadaki diğer hesaplara dağılmış serveti olabilir. Satoshi eğer hala yatırıma devam ediyorsa, muhtelemen en büyük balina da kendisi. Sonuçta herkes kendi krallığında tahtın sahibi olmak ister, ancak bunu Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlayan birisini görene kadar bilemeyeceğiz.

Araştırma, balinaların Bitcoin pazarındaki rolünün önemli bir noktaya geleceğini de gösteriyor. Listedeki 32 balina, genel pazarın %’6’sını kontrol ediyor. 4 milyon kayıp Bitcoin ele alındığında bu etki %4,6’ya geriliyor. En önemlisi de söz konusu balinaların hala Bitcoin okyanusunda bir yerlerde dolaşıyor olmaları. Bitcoin’in ve dolayısıyla kripto para piyasasının uzun vadede nasıl bir yer olacağı da araştırmacılara göre balinalara bağlı.