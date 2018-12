İsmet Top, Kendisine Güneş Enerjisi ile Çalışan Motor Yaptı

Bedensel engelli İsmet Top, kendisi için güneş enerjisi ile çalışan motor üretti.

Bedensel engelli olmak, her insanın başına her an gelebilir. Ancak bu durumun hayatınızı nasıl etkileyeceği yalnızca sizin elinizdedir. Kimi insanlar bu durum ile hayatının son bulduğunu, bundan sonra hiç bir şey yapamayacağını düşünüp karamsarlaşırken; kimi insan ise elindeki imkanları en iyi hale getirerek, durumu kendisi için olabilecek en rahat bir şekle sokar ve önündeki engelleri hiçe sayar.

Ordu ilimizin Altınordu ilçesinde yaşayan İsmet Top da önündeki engelleri aşmasını bilen insanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İsmet Top, kendisi için işleri kolaylaştırmak adına ürettiği güneş enerjisi ile şarj olan motoru ile günlerini daha rahat geçirebiliyor.

Sıradan bir elektrikli tekerlekli sandalyeye sahip olmasına rağmen bununla yetinmek istemeyen İsmet Top, yaptığı açıklamalara göre sıradan elektrikli aracının şarj durumundan dolayı çok mağduriyet yaşamış ve böyle bir çözüm üretmiş.

Özellikle güneşli havalarda çok daha rahatladığını söyleyen İsmet Top, hemen baş kısmına koyduğu bir güneş enerjisi sensörü ile akülerini her an şarj edebiliyor. Üstelik hareket halinde iken dahi şarj edebilme süresi en fazla 2 saat sürüyor. İsmet Top bu şekilde hem maddi olarak kar sağlarken, hem de engellerini aşabilmeyi başarmış oluyor.

Üstelik tam dolu şarja sahip olduğunda yaklaşık 25 kilometrelik bir menzile sahip olan motor, İsmet Top'un söylediğine göre işlerini yapmasını çok daha kolaylaştırıyor ve hayattan da geri kalmamasını sağlıyor.

Haberin tamamını ve İsmet Top'un açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz :